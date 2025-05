Armato di coltello semina il panico a Cesenatico: carabiniere costretto a sparare

Ascolta ora 00:00 00:00

La scorsa notte a Cesenatico un carabiniere è stato costretto a sparare alle gambe a un ladro che lo stava aggredendo con un coltello. Quando è arrivata la segnalazione dell'aggressione, una pattuglia si è precipitata sul posto e gli agenti sono stati assaliti da un uomo armato di coltello che stava tentando di fare irruzione in un appartamento. Non sono state al momento rese note le generalità dell'uomo, che è stato ricoverato all'ospedale Bufalini a causa della ferita d'arma da fuoco. Il proiettile che lo ha colpito, di rimbalzo, ha raggiunto la proprietaria della casa che l'uomo voleva violare e l'ha raggiunta al piede in modo non grave. Il carabiniere, invece, è stato colpito alla mano dal coltello.

La telecamera di sorveglianza della zona ha inquadrato l'uomo che, con un grosso coltello, stava tentando l'effrazione. Ma mentre la pattuglia si stava avvicinando, lo stesso si è allontanato da quell'abitazione. Avendo le immagini delle telecamere, i carabinieri erano a conoscenza della fisionomia dell'uomo e hanno iniziato le ricerche, individuandolo poco lontano, in largo San Giacomo. Al primo tentativo di avvicinarlo, l'uomo ha reagito con veemenza scagliandosi contro i militari con il coltello. I carabinieri hanno cercato di disarmarlo ma l'uomo li ha minacciati ed è riuscito a coprirsi la fuga, scagliando contro di loro anche alcuni corpi contundenti. A quel punto è iniziato un nuovo inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha cercato di fare irruzione nell'abitazione di una donna lungo la via, tentando di accedervi da una finestra sul retro. Ma a quel punto un carabiniere è riuscito a raggiungerlo ma la forza con la quale l'uomo, in stato di alterazione, ha cercato di divincolarsi ha reso vano l'intervento di fermo.

Ancora una volta i militari sono stati minacciati col coltello dall'uomo e uno di loro è stato anche raggiunto da un fendente. A quel punto, senza altra possibilità di azione, uno dei carabinieri gli ha intimato di lasciare l'arma ma l'uomo si è scagliato contro di lui e quanto il militare ha schivato i primi colpi è stato costretto ad aprire il fuoco verso un bersaglio non mortale come le gambe per porre fine alla situazione di pericolo.

Uno dei colpi, di rimbalzo, ha colpito la finestra e poi il piede della padrona di casa, che sotto choc osservava la scena da dietro la finestra. Per lei è stata sufficiente una medicazione. Il ladro è in arresto lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio aggravata.