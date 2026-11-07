Attacco hacker alla società della Galleria del Brennero, indagini in corso

Bbt Se (Tunnel del Brennero) è stata oggetto di un attacco informatico mirato, nel corso del quale soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a dati accessibili tramite Internet, lo rende noto il quotidiano Tiroler Tageszeitung.

La notizia è stata confermata all’ANSA da Bbt Se: “Non appena rilevato l’incidente, la società ha attivato i protocolli di sicurezza informatica, provvedendo all’immediato isolamento dei sistemi interessati e avvalendosi del supporto di specialisti esterni in cybersecurity per lo svolgimento delle necessarie analisi forensi. Sono stati avviati tutti gli adempimenti previsti e sono state informate le autorità competenti”, informa Bbt.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’incidente non avrebbe avuto ripercussioni sulle attività operative della società. Sono tuttora in svolgimento approfondimenti per accertare i dettagli dell’attacco. Le indagini sono in corso.

L’attacco cyber, precisa Bbt Se - società europea per azioni, responsabile della progettazione e costruzione della Galleria di Base del Brennero - è avvenuto il 17 ottobre. Sono state tempestivamente informate le autorità competenti, le indagini sono state affidate alla polizia Postale di Bolzano e tuttora incorso. L’attacco avrebbe riguardato dati non accessibili al pubblico, sottratti da soggetti non autorizzati tramite l’accesso alla rete internet. La società dichiara che l’incidente non ha comportato, e non comporta, alcun rischio peri lavori in corso.