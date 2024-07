Attenti alle truffe romantiche: cosa sono e come difendersi

Ascolta ora 00:00 00:00

La truffa romantica o romance scam è quel genere di raggiro che punta ad estorcere denaro a chi crede di aver trovato l'amore sui social network. L'ultimo caso riguarda una donna di Savona. Sette perquisizioni sono state recentemente emesse dalla Procura della Repubblica di Savona a carico di altrettanti indagati, a vario titolo, per truffa e riciclaggio, ed eseguite dalla Polizia di Stato di Savona e Genova, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Roma e la collaborazione dei Centri Operativi di Bologna, Roma e Firenze, oltre che delle Sezioni Operative di Modena e Viterbo. L’attività investigativa è stata avviata a seguito della denuncia presentata da una donna ligure.

Sette perquisizioni a Savona

Le donne sono le più colpite ma anche gli uomini non sono immuni. Nel caso di Savona ad agire era un gruppo criminale che utilizzava diversi profili social falsi. Il personaggio creato ad hoc era un ragazzo francese di bell'aspetto che per lavoro risiedeva all'estero. La prima mossa è stata individuare la vittima, poi assicurarsi la sua fiducia e infine illuderla di avere iniziato una relazione sentimentale. Lo step successivo è stata la richiesta di denaro. I motivi di tale richiesta riguardavano problemi personali e strettamente di tipo economico.

Con il passare del tempo e diventando tali richieste sempre più frequenti, si è acceso un campanello d'allarme per la donna, che ha deciso di interrompere i contatti. Arrivata a quel punto aveva compreso che si trattava di un raggiro. L'uomo, però, è passato al ricatto. Se la donna avesse smesso di pagare, lui avrebbe diffuso online le foto intime che la vittima gli aveva inviato. Davanti a questa situazione, la donna ha denunciato i fatti alla Sezione Operativa della Polizia Postale di Savona.

Le indagini hanno permesso di individuare varie carte di debito prepagate e carte di credito, che venivano utilizzate dagli indagati per far transitare i proventi delle attività illecite. Oltre un milione di euro in un anno è transitato sui conti correnti dei criminali. Soldi poi trasferiti per essere monetizzati in Costa d’Avorio, Etiopia, Burkina Faso e anche in Stati europei: Francia, Belgio, Austria e Cipro. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e i soggetti devono ritenersi non colpevoli fino alla sentenza di condanna definitiva.

Le vittime delle truffe romantiche

Questo genere di truffa, purtroppo diffusa, ha il nome di truffa romantica, chiamata romance scam in inglese. Il truffatore viene quindi definito anche scammer. La Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge quotidianamente un’attività di monitoraggio negli spazi web e in particolare nelle piattaforme social, proprio per prevenire e contrastare condotte penalmente rilevanti. Gli uomini italiani risulterebbero meno colpiti dalle romance scam, anche se possono credere all'esistenza di quelle che poi si rivelato finte modelle o ereditiere straniere che postano foto provocanti.

La truffa romantica colpisce soprattutto donne intorno ai cinquant'anni. Donne single o tornate single dopo una relazione sentimentale andata male, a volte con figli adulti e già autonomi. I finti profili mostrano uomini avvenenti, in genere imprenditori o militari in servizio in Paesi territori di guerra. Uomini inesistenti che affermano di essere single, vedovi o separati.

Le foto presenti sui finti profili risultano in genere rubate dalla rete e permettono di mostrare situazioni verosimili. Si comincia con una richiesta di amicizia e piano piano il legame virtuale diventa sempre più stretto. In seguito, arrivano richieste di denaro a vario titolo.

Troppo spesso le denunce arrivano dopo che è trascorso diverso tempo. È difficile ammettere a se stessi che quel rapporto non era reale e di essere stati raggirati. Alla delusione sentimentale si aggiunge la vergogna di doverne parlare ad altri: ai familiari, agli amici, alla Polizia.

Come difendersi dalle truffe online

È possibile difendersi da questo genere di truffa mettendo in atto vari espedienti, consigliati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Prima di tutto, è utile controllare su un qualsiasi motore di ricerca il nome e le immagini del profilo della persona, per verificare se sia stata già segnalata da altri utenti. Se la persona che invia messaggi scrive in un italiano sgrammaticato, sarebbe bene diffidare.

È necessario mostrare cautela nei confronti di persone che non si conoscono fisicamente. Meglio non chiudersi, tenendo nascosta questa nuova conoscenza. Chiedere un parere a una persona fidata può aiutare a smascherare una eventuale situazione di romance scam.

Non bisogna fidarsi di chi chiede denaro

in modo insistente. In questo caso, è bene astenersi dal pagare qualsiasi somma e denunciare la situazione.

Chiunque può segnalare fenomeni riconducibili alle truffe romantiche attraverso il sito www.commissariatodips.it.