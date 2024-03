Attenzione a questi noodles: l'allarme sugli ingredienti. Cosa contengono

Nelle scorse ore il ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo relativamente a due lotti di noodles istantanei, uno al sapore di salsa di frutti di mare e l'altro al gusto di frutti di mare piccante.

Per quanto concerne il primo alimento, la "Nissin Cup Noodles" nella sua variabile "Xo Sauce Seafood Flavor", il motivo del ritiro del prodotto dagli scaffali dei supermercati che lo commercializzano è la presenza di Dna di crostacei, Dna di molluschi e caseine non specificamente indicati nell'etichetta apposta sulla confezione.

Il prodotto, che come indicato nell'avviso diffuso dal dicastero della Salute viene commercializzato dalla Iton S.r.l., è realizzato dalla Nissin Foods Hong Kong all'interno dello stabilimento sito all’indirizzo 21/23 Dai Shing Street, Tai Po Industrial Estate, nel distretto Tai Po (HK). La società fa parte della Nissin Food Products Co., Ltd., azienda alimentare giapponese specializzata proprio nella produzione e nella vendita di cibi pronti e precotti come, per l'appunto, i noodles.

Gli spaghettini "Nissin Cup Noodles" del gusto "Xo Sauce Seafood Flavor" finiti al centro delle attenzioni del ministero della Salute sono venduti in confezioni di colore giallo del peso di 75 grammi cadauna, e sono individuabili attraverso il numero di lotto 40742-KNMAK2023 e il termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 26/05/2023.

Leggermente diverso, invece, il motivo dell'avviso di richiamo diramato per i "Nissin Cup Noodles" nella variabile di gusto "Spicy Seafood Flavor": in questo caso, spiega l'allerta, il rischio è dato dalla presenza di Dna di crostacei, Dna di molluschi, caseine e lattosio non indicati tra gli allergeni nell'etichetta apposta sulla confezione del prodotto.

L'alimento, realizzato anche in questo caso dalla Nissin Foods Hong Kong, è commercializzato in confezioni di colore celeste del peso di 75 grammi ciascuna, ed è individuabile sugli scaffali dei supermercati tramite il numero di lotto 40038-1KNMAK2023 e la data di scadenza fissata al prossimo 28/04/2023.

A scopo precauzionale è raccomandabile evitare il consumo del prodotto alle persone allergiche a crostacei, molluschi e latte: chi non è intollerante a questo genere di alimenti non corre invece alcun rischio. Nei casi più gravi di allergia si può verificare anche uno shock anafilattico. Tra i sintomi più diffusi, invece, vi sono ad esempio gonfiore alle labbra, alla glottide e alle palpebre, costrizione alla gola e difficoltà respiratoria, orticaria, sensazione di svenimento, nausee e vomiti, dolori addominali e diarrea.