Bici rubata in vendita su Fb, arrivano i carabinieri

È stata sicuramente una bella sorpresa quella che ha avuto un 22enne che ha riconosciuto la sua bici, una mountain bike Enduro del valore di 8mila euro, in vendita su Facebook. Il mezzo, che il ragazzo utilizza per gare di ciclismo agonistico, era stato rubato al ragazzo domenica scorsa, 5 febbraio, all’interno di un parcheggio vicino all’aeroporto militare di Cameri, a Novara.

La foto sul social

Il giorno dopo l’atleta ha visto la sua amata bici, con tanto di adesivi degli sponsor e nickname agonistico del proprietario, in bella mostra su "marketplace" di Facebook, il portale del social network che è dedicato alle vendite tra privati, al prezzo di 4mila euro, praticamente alla metà esatta del suo effettivo prezzo. A quel punto il giovane ha contattato il venditore e si è poi presentato all’appuntamento accompagnato dai carabinieri della compagnia di Rho, comune in provincia di Milano.

Disperato per la perdita, dal giorno del furto il 22enne aveva iniziato a guardare tutte le bacheche online per tentare di ritrovare in vendita la sua bicicletta. Quando finalmente l’ha vista su Facebook, il ragazzo ha subito denunciato il fatto ai carabinieri e si è finto interessato all’acquisto contattando il venditore, un 23enne di origini tunisine.

Non è andato solo all'appuntamento

Quando martedì sera il ciclista si è presentato all’appuntamento, alla stazione ferroviaria di Rho, come aveva chiesto il venditore che preferiva un incontro sulla linea Milano-Novara, il legittimo proprietario non è però andato solo ma accompagnato dalle forze dell'ordine.

Quando ha visto la bici con i suoi occhi, non ha avuto alcun dubbio, si trattava proprio della sua, riconoscibile anche dagli adesivi degli sponsor. I carabinieri hanno quindi denunciato il tunisino, che aveva già precedenti per furto, sia per ricettazione che per il porto di un coltello a serramanico. La bici è invece tornata dal suo proprietario, pronta per vincere altre gare.

Su Facebook è possibile cercare la propria bici rubata (nella zona di Milano e dintorni) sulla pagina comunemilano.ritrovalabici. Qui è possibile sfogliare l'album di biciclette ritrovate e, se si riconosce fra queste la propria bici, o quella di una persona che si conosce, basta segnarsi il numero di bici. Una volta recuperata la denuncia del furto, una foto della bici rubata e, possibilmente, una ricevuta d’acquisto oppure una dichiarazione di vendita, basta scrivere a: PL.bicirubate@comune.milano.it.