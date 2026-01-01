Bottiglie sulle ambulanze, petardi ad altezza uomo e borseggi: il capodanno da incubo al Colosseo

Capodanno di terrore a Roma, a due passi dal Colosseo, dove i maranza avevano il pieno controllo della strada. Sarebbe dovuta essere una serata di festa in attesa della mezzanotte per celebrare l'ingresso nel nuovo anno in uno degli scorci più caratteristici della Città Eterna, a due passi dal Colosseo. C'erano migliaia di persone pronte a festeggiare nonostante in quella zona non vi fosse alcun evento organizzato ma, come ogni anno, l'area dei Fori Imperiali e dell'anfiteatro Flavio è stata una delle più frequentate, anche in ragione dell'apertura della nuova fermata della metropolitana. Purtroppo, però, chi ha deciso di festeggiare al Colosseo non ha fatto i conti con la presenza delle gang di stranieri, specialmente di origine nordafricana, che hanno cercato in tutti i modi di scatenare risse e di provocare i presenti.

Il ponte degli Annibaldi, che rappresenta uno degli scorci più turistici della Capitale perché guarda direttamente sul lato nord del Colosseo, è diventato di dominio esclusivo delle gang di stranieri, che anche ieri da lì sopra hanno cercato lo scontro. Come segnalato da più parti, infatti, poco prima di mezzanotte un'ambulanza è rimasta bloccata nel traffico congestionato proprio nei pressi del ponte, dal quale i maranza hanno iniziato a lanciare bottiglie e petardi. Anche per evitare possibili situazioni di rischio, medici e paramedici sono dovuti scendere dal mezzo e sono stati costretti a raggiungere a piedi, a passo accelerato, il luogo in cui era stato richiesto l'intervento, costretti poi ad aspettare l'arrivo dell'ambulanza per il successivo soccorso. Ma non è finita qui, perché a breve distanza da lì si sono registrati momenti di tensione quando alcuni stranieri hanno lanciato dei fuochi d'artificio ad altezza uomo contro i passati: un gesto definito da più parti volontario per provocare tensioni e risse che, infatti, ci sono state. Alcune persone, infatti, hanno reagito alla provocazione affrontando i maranza, che come sempre in branco hanno cercato di avere la meglio.

Sempre al Colosseo, in quegli stessi minuti, una rissa si è sviluppata nella galleria della nuova fermata della metropolitana: decine di persone sono state coinvolte nel pestaggio scaturito probabilmente a seguito di un tentativo di borseggio.

La sicurezza Atac ha faticato a riportare la calma all'interno della stazione in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un altro Capodanno rovinato a Roma a causa della presenza di maranza e gang che si muovono con l'obiettivo di generare caos e di infastidire i cittadini, spinti dalla noia e dalla voglia di provocare risse.