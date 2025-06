Campi Flegrei, la terra trema ancora: sisma di magnitudo 4.6, il più violento degli ultimi 40 anni

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Alle 12.47 un sisma di magnitudo 4.6 è stato avvertito nell’area interessata dal fenomeno del bradisismo e in tutta la città di Napoli. Il terremoto, avvenuto ad una profondità di 4,9 km, ha avuto epicentro nel golfo di Bacoli.

Tra i comuni più vicini all'epicentro Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, oltre al capoluogo campano. Al momento non si segnalano danni a cose o persone ferite. Il terremoto è stato registrato dalla Sala Operativa Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La magnitudo di 4.6 è la più alta registrata negli ultimi 40 anni nell'area flegrea uguagliando quella verificatasi la notte del 13 marzo scorso.

"Ero sul letto perché ho la febbre, all’improvviso ho sentito tremare tutto. La scossa è stata lunga e forte. Mi sono alzata e mi sono messa sotto l’arco della porta", ha raccontato a ilgiornale.it Anna, residente al Centro Direzionale.

Il Comune di Pozzuoli, attraverso i propri canali social, ha diffuso una nota nella quale informa la cittadinanza dello sciame sismico localizzato nel golfo di Bacoli. Gli eventi, si precisa nella nota, potrebbero essere stati accompagnati da un boato avvertito dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400. La Prefettura di Napoli ha annunciato un punto stampa a breve.

"La scossa c'è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell'evento, non ci sono danni a persone, ma c'è il crollo di un costone all'isolotto Pennata. Sollecitiamo l'avvio dei lavori ai costoni, ci siano altri fondi e anche un controllo più marcato in mare" . È quanto ha riferito all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, commentando la scossa di magnitudo 4.6 nel Golfo di Bacoli.

Al momento la circolazione dei treni relativa al nodo di Napoli è stata sospesa in via precauzionale. È stato applicato il protocollo che prevede lo stop alla circolazione ferroviaria in caso di sciami sismici che superano la magnitudo 4.0. I treni, si apprende da Ferrovie dello Stato, vengono attestati nelle località limitrofe.

Sono regolari le partenze dei convogli da Roma e diretti al Sud.

Verifiche sono in corso sulla rete per consentire il ripristino della circolazione. Fermati i treni della linea 2 della metropolitana di Napoli, che serve la tratta tra Bagnoli e Pozzuoli, ed i convogli delle ferrovie locali Cumana e Circumflegrea.

-IN AGGIORNAMENTO-