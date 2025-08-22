Il Leoncavallo convoca la piazza e prepara le barricate. Pericolo scontri come nel '94

Dopo 31 anni di occupazione, il Leoncavallo è stato sgomberato dalla sede di via Watteau. Il centro sociale era abusivo nello stabile industriale che i legittimi proprietari per lungo tempo hanno reclamato e per la cui occupazione sono stati compensati dallo Stato con diversi milioni di euro. All'alba di ieri le forze dell'ordine si sono presentate in via Watteau per procedere allo sgombero e non c'era nessuno in quel momento: hanno preso possesso dello stabile e lo hanno presidiato mentre all'esterno si organizzava un picchetto degli occupanti per protestare contro lo sgombero.

" Contro lo sgombero del Leoncavallo, contro il fascismo di governo, la gentrificazione ed espropriazione dei patrimoni pubblici e autogestiti. Difendiamo gli spazi sociali, la cultura libera, l’arte sovversiva e i movimenti dal basso. Vogliamo un’altra Milano ", hanno dichiarato dal centro sociale annunciando una prossima manifestazione, che potrebbe tenersi il prossimo 6 settembre. Non una data a caso: quello era il giorno in cui era stato programmato lo sgombero della struttura prima che venisse deciso di anticipare al 21 agosto, anticipando e prendendo di sorpresa i diretti interessati. Dal Leoncavallo parlano di "patrimoni pubblici e autogestiti" ma in realtà si tratta di uno spazio provato, che ha una proprietà che lo ha reclamato.

" La manifestazione attraversa le date del festival antirazzista Abba Vive dal 5 al 7 settembre al Parco Sempione. Un evento che rappresenta la memoria viva delle nuove generazioni antirazziste e decoloniali che sono il futuro di Milano ", si legge ancora nel proclama della manifestazione. Anche il sindaco Beppe Sala è stato colto di sorpresa per lo sgombero, tanto da aver a più riprese dichiarato di non sapere nulla dell'operazione condotta dalle forze dell'ordine.

Ora si attende la manifestazione del 6 settembre e ilappare molto alto: l'ultima volta che il Leoncavallo è stato sgomberato era il 1994 e successivamente a quell'operazione si registrarono violenti scontri in città tra manifestanti e forze dell'ordine. Il rischio è che a Milano arrivino anche manifestanti da altre città e le frange più violente dell'antagonismo militante di sinistra, italiano e internazionale.