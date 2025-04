Le femministe vandalizzano La Sapienza in nome di Ilaria e Sara

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ennesimo corteo femminista nato con buone intenzioni è terminato con la solita violenza. A Roma, nella giornata di ieri, le femministe hanno sfilato per ricordare Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a Roma dall'ex fidanzato, Mark Antony Samson, e Sara Carpanella, uccisa da Stefano Argentino in Sicilia. Il corteo femminista ha provato a entrare negli spazi della facoltà di Statistica dell'Università La Sapienza di Roma, dove studiava Ilaria, ma senza riuscirci. Quindi, i partecipanti hanno forzato le grate davanti alla statua della Minerva al centro della città universitaria dove stanno ultimando i lavori e hanno lanciato vernice viola contro la fontana senza acqua. In gruppo sono poi saliti sulle scale del rettorato. La statua e gli edifici sono stati vandalizzati e la rettrice Antonella Polimeni non ha potuto esimersi dal diramare una nota indignata contro il solito comportamento violento.

" Riteniamo importante e significativa una mobilitazione le cui motivazioni sono da tutte e tutti noi condivise ", scrive Polimeni condividendo le ragioni di fondo della manifestazione. Tuttavia, " quando la manifestazione è arrivata di fronte alla statua della Minerva, nel piazzale di cui è prossimo il termine del restauro, dopo anni di attesa delle autorizzazioni necessarie e un significativo impegno economico a carico dell’Ateneo, un gruppo di manifestanti ha sfondato l’area cantiere, per imbrattare e deturpare lo scalone monumentale, la vasca di fronte alla Minerva e la statua stessa ".