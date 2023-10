Denise Pipitone, oggi è il suo compleanno. Il papà: "Non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo"

Ascolta ora: "Denise Pipitone, oggi è il suo compleanno. Il papà: "Non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo""

Quest'oggi, giovedì 26 ottobre, è il compleanno di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il primo settembre del 2004 e ancora non ritrovata. Nonostante il trascorrere degli anni, resta fortissimo il desiderio della famiglia di riabbracciarla. Sono commuoventi le parole del papà, Pietro Pulizzi, che in un lungo messaggio di auguri ha ricordato la sua bambina.

Le parole del papà

" Non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo ", sono le commosse parole di Pietro Pulizzi, il papà di Denise. " Mi fa male pensare d'invecchiare senza averti accanto e non poter gioire nel vederti crescere negli anni. È struggente per noi rimanere sospesi, nell'attesa di sapere dove sei, e della verità. Pur di riportarti a casa, per te, avrei dato anche la mia vita se fosse stato necessario. Le mie parole forse buttate al vento, le lancio all'interno di una bottiglia che getto nella burrasca del mio mare. Spero possa raggiungerti, ovunque tu sia, figlia adorata. Perché tu esisti. Non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo", si legge nel messaggio, riportato da Tgcom24.

Pietro Pulizzi ha aggiunto di non passare un singolo giorno senza pensare alla figlia scomparsa e di sentirsi molto solo. La perdita di Denise è un vuoto per lui incolmabile : "Sappi che finché avremo vita, mamma e papà e tutti coloro che ti vogliono bene, non smetteremo mai di cercarti. Noi non molliamo. Tantissimi auguri Denise, per ogni anno trascorso, buon compleanno. Alla mia dolcissima rondinella, il tuo papà Pietro" .

La commozione della famiglia

Una giornata intensa per la famiglia di Denise, che non ha mai dimenticato la sua piccola, né mai smesso di cercarla. Postando su Facebook le foto del murale dedicato alla bimba scomparsa, Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno voluto ringraziare per l'omaggio. "S otto gli archi del Seminario Vescovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo è stato realizzato un dipinto un murales con l'immagine di nostra figlia Denise in occasione del suo 23esimo Compleanno. Ringraziamo dal profondo del Cuore l'artista Fabio Ingrassia cittadino marsalese, per aver realizzato questa inaspettata sorpresa a Noi molto gradita. Ci sono due date per noi importanti, difficilmente da poter dimenticare a Mazara, la data di nascita e soprattutto della scomparsa di Denise. Qualcuno oggi, lo ha ricordato a tutti, con un gesto semplice ma molto significativo che solo una persona sensibile può fare. Grazie ancora, siamo veramente commossi ", scrivono i genitori sui social.

Il murale dedicato a Denise nel suo 23esimo compleanno la raffigura ancora bambina e con una torta di compleanno. Sopra il dolce, al posto delle candeline, torreggia la scritta "verità". Una verità che la famiglia di Denise, e l'Italia intera, aspetta ancora dopo tanti, troppi, anni.