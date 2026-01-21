Diego Baroni è stato ritrovato a Milano

Lieto fine per la vicenda del quattordicenne scomparso da Verona lo scorso 12 gennaio. Diego Baroni è stato trovato nella periferia di Milano in buone condizioni. Si è presentato in una "Casa di comunità", il poliambulatorio di via Livigno. Da qualche giorno gli agenti della Squadra volante stavano tenendo sotto controllo anche questo tipo di strutture. Diego sta bene e ha già sentito la madre.

L'ultimo segnale a Milano

Prima di spegnersi, il giorno stesso della sua scomparsa, il cellulare del ragazzo aveva agganciato una cella telefonica a Milano. Proprio per questo motivo gli inquirenti avevano subito ipotizzato che lo studente avesse raggiunto la città lombarda per andare a trovare alcuni amici. Amici evidentemente sconosciuti alla madre, che ha negato che Diego avesse contatti con qualcuno residente all'ombra della Madonnina.

L'appello della mamma

"Diego, torna a casa - ha detto in un video diffuso oggi da Sara Agnolin, madre di Diego -. Mettiti in contatto in qualche maniera, vengo a prenderti subito. Io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te, Diego. Si risolve tutto, torna a casa, non credere a quello che ti hanno raccontato. La tua vita è qua, con noi e i tuoi amici, la tua famiglia. Per piacere, mettiti in contatto, torna a casa dalla mamma. Ti vogliamo bene, ti voglio bene, mi manchi, Diego. Torna a casa".

Le indagini sui social e pc

Gli inquirenti avevano affidato a un perito informatico le indagini sul pc del ragazzino, per cercare di trovare elementi utili dalla sua attività sui social, in particolare su TikTok.

Il Comune: "Grati alle forze dell'ordine"

Il Comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) esprime "profonda gratitudine alle forze dell'ordine e a tutte le persone che, in questi giorni, si sono impegnate senza sosta nelle ricerche di Diego. Il ritrovamento del ragazzo e la notizia che si trovi attualmente presso la Procura di Milano rappresentano un momento di grande sollievo per l'intera comunità". In una nota diffusa anche sui canali social, l'amministrazione comunale "desidera manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Diego, che ha affrontato ore di forte apprensione, e ringrazia tutti i cittadini, i volontari, le associazioni e quanti hanno collaborato, sostenuto e partecipato con responsabilità e spirito di solidarietà.

La risposta della comunità, unita al lavoro delle istituzioni e delle forze dell'ordine, testimonia ancora una volta il valore della collaborazione, dell'attenzione reciproca e del senso di umanità che contraddistinguono San Giovanni Lupatoto".