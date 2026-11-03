Elisa racconta gli abusi subiti a 8 anni. “Il dolore si deve nominare”

Una cicatrice enorme che è impossibile da dimenticare. Per la prima volta, una delle cantanti italiane più talentuose e apprezzate, la 48enne triestina Elisa Toffoli (conosciuta soltanto come Elisa), ricorda quella di abuso sessuale subìto a 8 anni. L’occasione per parlarne al Corriere della Sera è un suo mediometraggio che il prossimo 27 novembre sarà sul mercato con il suo nuovo singolo, entrambi dal titolo Kintsugi.

La violenza di cui non ha mai parlato

“Da piccola ho subito un abuso sessuale. Avevo otto anni. Non piccola abbastanza da poterlo dimenticare, ammesso sia mai possibile. Il tipo di esperienza umana che segna la vita di chi ha vissuto la violazione del corpo è qualcosa di molto difficile da nominare. Mi ha segnata per sempre”, racconta al quotidiano.

Il percorso terapeutico

Un momento drammatico della vita di una bambina. Elisa sta adottando le giuste contromisure per provare a “razionalizzare” quello che le è accaduto 40 anni fa con un percorso di terapia psicologica. Sto facendo un lavoro di pulizia, certi ingombri non si rimuovono, ma si può sistemarli nel posto giusto, cambiare loro posizione e destinazione. Non l’avevo mai fatto - racconta la cantante - I pezzi del mosaico si stanno ricomponendo: i fogli del diario, la voglia di raccontare, la decisione di non nascondere più l’amore che ho sempre avuto per la danza, che per me è stata come una cura. Mi sono liberata dentro e fuori di me”.

Un aiuto alla collettività

Elisa ripercorre un altro passaggio importante della sua vita che riguarda il nonno, ritornato a casa molto dimagrito dopo essere stato nel campo di sterminio di Buchenwald. Da qui, l’artista spiega che le parole da lei usate servono anche come “rammendo delle ferite, mi fanno tenere il filo delle cose, mi impediscono di alterarle, mi aiutano a ricordarmi chi sono stata, in questo senso mi aiutano anche a comprendere meglio i miei figli”. Alla domanda dell’editorialista sul senso di colpa che spesso pervade chi subìsce un abuso sessuale, Elisa spiega di voler “essere utile alle tante ragazze e donne, e ai tanti ragazzi, che hanno subito la violenza sessuale. È una missione collettiva, liberarsi da questo assurdo, straziante, senso di colpa per una violenza subita. Lo faccio con il mio lavoro, con queste parole, sostenendo il movimento di donne di ‘Una, nessuna centomila’ che ho contribuito a fondare”.

“Una persona abusata non ha mai una colpa”

È ovvio che le persone come Elisa che subiscono un abuso da bambina perdano “fiducia nel prossimo” smettendo di pensare che gli adulti ti proteggano”. Un dolore talmente enorme che si insinua e ogni tanto ritorna. Ma la cantante spiega quale può essere l’antidoto per resistere e andare avanti. “È un peccato, perché ti toglie tempo di vita, che nessuno ti restituirà. Io vorrei che nessuno aspettasse a parlarne, io ho atteso molti anni prima di confessarlo a mia mamma e sono dovuta arrivare a 48 anni per cercare l’aiuto di un terapeuta. Il dolore si deve nominare per processarlo. Una persona abusata non ha mai nessuna colpa”.