Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |Il caso di Palmoli (Chieti)

Famiglia nel bosco, la casa è pronta ad accogliere i bambini. Pillon: "Incontro tra genitori, tutrice e curatrice"

Nathan e Catherine hanno finito di sistemare l'abitazione e sono pronti ad accogliere i loro figli. Ecco che cosa ha detto l'avvocato Pillon

Famiglia nel bosco, la casa è pronta ad accogliere i bambini. Pillon: "Incontro tra genitori, tutrice e curatrice"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Siamo arrivati a un momento cruciale della vicenda che vede come protagonista i coniugi Birmingham-Trevallion e i loro bambini, la Famiglia nel bosco. Dopo un lungo percorso non privo di lacrime e sofferenza, sembrano intravedersi degli spirargli di sereno. I fratellini saranno ammessi in una scuola pubblica, dove potranno imparare e socializzare, mentre l'intera famiglia potrà vivere in una nuova casa, sicura e confortevole.

Famiglia bosco, Pillon: "Nessuno è ingestibile, Catherine e Nathan persone per bene"

Proprio dell'abitazione ha voluto parlare l'avvocato Simone Pillon, che rappresenta i coniugi Birmingham-Trevallion. Stando a quanto dichiarato dal legale, Nathan e Catherine sono riusciti a sistemare al meglio l'alloggio e sono pronti per accogliere i loro bambini.

"Nella giornata di ieri, su invito dei coniugi Birmingham-Trevallion, si è svolto un incontro informale davanti ad una tazza di caffè nell'abitazione messa provvisoriamente a disposizione dal comune di Palmoli", ha dichiarato l'avvocato, come riportato dalle agenzie di stampa. Erano presenti la tutrice, la curatrice e l'operatrice del Servizio. Durante l'incontro i coniugi hanno mostrato l'appartamento, già predisposto e ammobiliato per accogliere i loro figli, perfettamente funzionale e completo dei loro effetti personali", ha aggiunto.

Nel corso dell'incontro è stato mostrato anche il progetto di realizzazione del nuovo immobile sulla loro proprietà. Un progetto che verrà portato avanti mentre l'intera famiglia resterà ospite presso la struttura messa a disposizione dal Comune. Entrambe le parti hanno manifestato la propria intenzione di collaborare.

Si spera dunque che i bambini possano tornare presto a casa. Del resto c'è stata anche una Ctu che ha auspicato un ricongiungimento.

Presto, tra l'altro, ci saranno le vacanze estive, un'occasione perfetta per i genitori per stare insieme ai bambini. "Da parte sua la difesa ha confermato entro la settimana il deposito di apposita istanza al Tribunale per i Minorenni", ha dichiarato Pillon, come si legge nella nota da lui diffusa.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica