Famiglia nel bosco, la casa è pronta ad accogliere i bambini. Pillon: "Incontro tra genitori, tutrice e curatrice"

Siamo arrivati a un momento cruciale della vicenda che vede come protagonista i coniugi Birmingham-Trevallion e i loro bambini, la Famiglia nel bosco. Dopo un lungo percorso non privo di lacrime e sofferenza, sembrano intravedersi degli spirargli di sereno. I fratellini saranno ammessi in una scuola pubblica , dove potranno imparare e socializzare, mentre l'intera famiglia potrà vivere in una nuova casa, sicura e confortevole.

Proprio dell'abitazione ha voluto parlare l'avvocato Simone Pillon, che rappresenta i coniugi Birmingham-Trevallion. Stando a quanto dichiarato dal legale, Nathan e Catherine sono riusciti a sistemare al meglio l'alloggio e sono pronti per accogliere i loro bambini.

"Nella giornata di ieri, su invito dei coniugi Birmingham-Trevallion, si è svolto un incontro informale davanti ad una tazza di caffè nell'abitazione messa provvisoriamente a disposizione dal comune di Palmoli", ha dichiarato l'avvocato, come riportato dalle agenzie di stampa. Erano presenti la tutrice, la curatrice e l'operatrice del Servizio. Durante l'incontro i coniugi hanno mostrato l'appartamento, già predisposto e ammobiliato per accogliere i loro figli, perfettamente funzionale e completo dei loro effetti personali", ha aggiunto.

Nel corso dell'incontro è stato mostrato anche il progetto di realizzazione del nuovo immobile sulla loro proprietà. Un progetto che verrà portato avanti mentre l'intera famiglia resterà ospite presso la struttura messa a disposizione dal Comune. Entrambe le parti hanno manifestato la propria intenzione di collaborare.

Si spera dunque che i bambini possano tornare presto a casa. Del resto c'è stata anche una Ctu che ha auspicato un ricongiungimento.

Presto, tra l'altro, ci saranno le vacanze estive, un'occasione perfetta per i genitori per stare insieme ai bambini. "Da parte sua la difesa ha confermato entro la settimana il deposito di apposita istanza al Tribunale per i Minorenni", ha dichiarato Pillon, come si legge nella nota da lui diffusa.