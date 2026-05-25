Famiglia nel bosco, i bambini frequenteranno la scuola pubblica. Entro un mese l'esame di verifica

Arrivano importanti novità per la famiglia Trevallion e Birmingham: i tre bambini frequenteranno la scuola pubblica, sono già stati iscritti all'esame di verifica per accedere alle classi che li accoglieranno. Trova dunque conferma la notizia circolata nei giorni scorsi, inizialmente smentita dall'avvocato di Nathan e Catherine, Simone Pillon. A quanto pare i piccoli frequenteranno davvero le lezioni presso un istituto scolastico.

Del resto, fra le tante questioni contestate alla famiglia nel bosco, c'erano proprio la lacunosa istruzione scolastica e la carenza di socializzazione. Stando a quanto riportato da Repubblica, i bambini, contro la volontà di Nathan e Catherine, sono già stati da tempo iscritti alla scuola pubblica ed entro un mese (30 giugno) dovranno sostenere un esame di verifica e controllo per essere ammessi alle classi. Pare che l'iscrizione risalga allo scorso aprile.

Fra poche settimane, dunque, i gemellini di sette anni e la sorella maggiore di nove verranno ascoltati da una commissione che valuterà il loro livello di preparazione. Dallo scorso 13 gennaio, i piccoli sono seguiti dalla maestra Lidia Camilla Vallarolo, docente in pensione che si sta occupando dell'istruzione dei bimbi.

I due gemelli, maschio e femmina, dovrebbero essere ammessi alla seconda elementare. Mentre la maggiore dovrebbe frequentare la quarta, oppure la terza, dipende da quale sarà il suo livello di preparazione. I bambini verranno valutati sulla loro conoscenza della lingua italiana, sull'alfabetizzazione e sulla matematica. Se la commissione li reputerà idonei, il prossimo 14 settembre anche loro cominceranno la scuola, come tutti gli altri bambini in Italia.

Dallo scorso 16 gennaio i piccoli Trevallion-Birmingham stanno facendo lezione nella casa famiglia di Vasto, dove sono ospiti. Ogni mattina la maestra Lidia raggiunge la struttura per occuparsi della formazione dei bambini, ancora indietro con il programma. Il carico non è troppo impegnativo: si parla di tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì.

In questi giorni la bambina più grande sta studiando le moltiplicazioni. A quanto pare, dopo gli attriti iniziali, adesso i bimbi si stanno impegnando e si mostrano più aperti all'apprendimento. Anche la loro concentrazione sarebbe migliorata.

La scuola che sta agendo come vigilante è l'Istituto comprensivo statale Castiglione Messer Marino di Carunchio, a poca distanza da Palmoli.

Non proprio ciò che Nathan e Catherine avrebbero voluto, questo bisogna dirlo.

La coppia desiderava per i propri figli un programma di scuola parentale, e avevano firmato un'autocertificazione nella quale dichiaravano che i bambini avrebbero avuto due insegnanti ad occuparsi della loro preparazione a casa. I due avevano accettato anche il doposcuola a Fonte Le Case. Invece la tutrice dei bambini, la curatrice e l'assistente sociale hanno deciso diversamente, volendo incoraggiare la socializzazione dei piccoli.