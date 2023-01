"Mi hai aiutato ad affrontare la mia malattia". Fedez in lacrime per Vialli

Il mondo dello spettacolo si stringe alla famiglia Vialli per la morte di Gianluca, ex calciatore e fedelissimo di mister Mancini alla Nazionale italiana. La notizia è arrivata poche ore fa, nella tarda mattinata del 6 gennaio. In moltissimi hanno pubblicato storie e post per ricordare Vialli, fra questi anche Fedez. Il marito di Chiara Ferragni - che al contrario dell’ex eroe della Nazionale italiana - è riuscito a salvarsi da un tumore al pancreas lo scorso anno, riuscendo a rimuoverlo quando era ancora in uno stadio iniziale.

Fedez: “Avremmo dovuto vederci presto”

“Purtroppo - inizia Fedez, visibilmente provato dall’accaduto - ho appreso ora della morte di Luca Vialli. Faccio questo video per ricordarlo, pur non avendolo mai conosciuto di persona è stato straordinario, mi ha dato una mano incredibile". Il marito di Chiara Ferragni ha infatti ricevuto un grande supporto morale da Gianluca Vialli. Diverse volte i due si sono sentiti telefonicamente, poco prima che Fedez venisse operato. “Abbiamo subito entrambi lo stesso intervento - continua il rapper di Rozzano - anche se per due patologie diverse però a me non era mai capitato nella vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento e mi ha dato una mano non dovuta, ma incredibile. Mi dispiace, avremmo dovuto vederci per farci una foto con entrambe le nostre cicatrici. Condoglianze alla famiglia - conclude Fedez - e un saluto grande a Gianluca, sono davvero costernato di non essere riuscito a conoscerti a fondo, pur avendo avuto una conoscenza epistolare mi hai dato tanto, ed è giusto che le persone lo sappiano, ciao”.

I social salutano Vialli

Nelle ultime ore decine di migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto a Gianluca Vialli. Colleghi, opinionisti sportivi, giornalisti ma anche semplici utenti dei social networks. Sia i nostalgici della magnifica Sampdoria, sia i più giovani, che hanno esultato con Vialli e Mancini dopo le prodezze dell’Italia a Euro 2021.

Tre grandi del calcio morti in poche settimane di tumore

In poco meno di un mese tre grandi ex calciatori sono morti. Il primo è stato Siniša Mihajlović, amico di Vialli, morto all’età di 53 anni. L’ex calciatore di Lazio e Inter prima, poi allenatore di Milan e Bologna da anni stava combattendo contro la leucemia. Dopo un breve ritorno nella panchina del Bologna, sembrava che la situazione stesse migliorando, poi però la ricaduta, l’esonero dalla squadra emiliana e infine la morte. Il 29 dicembre dello scorso anno è morto O’Rey Pelé, considerato da molti il calciatore più forte mai esistito. Anche l’ex attaccante brasiliano aveva un tumore da tempo. Nelle ultime settimane di vita il cancro si era esteso, compromettendo la salute di Pelé.