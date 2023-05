"Fiamme di 3 metri". Paura per l'incendio in un centro commerciale a Desenzano del Garda

Fiamme altre fino a tre metri e una decina di autobotti dei Vigili del Fuoco di Brescia arrivate per domare il vasto incendio divampato all'interno di un magazzino dell'ex negozio Obi collegato al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, nel Bresciano. L’allarme è scattato intorno alle 16 e 15 con una altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza dal centro del lago di Garda. Fortunatamente non si registrano feriti anche perché la struttura è vuota e sono in corso lavori di ristrutturazione che avrebbero dovuto portare all’inaugurazione del nuovo centro nelle prossime settimane.

Fiamme alte tre metri e colonna di fumo visibile a chilometri

Sul posto i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si propaghi anche ai vicini uffici che ospitano le specialità di Asst Garda e un Poliambulatorio privato oltre ad un negozio di elettrodomestici. La regione Lombardia, su invito dell’assessore all’Ambiente Giorgio Maione, ha inviato immediatamente sul posto i tecnici di Arpa per monitorare eventuali pericoli di inquinamento dell’aria che, per ora, sembrano non esserci. Tutto mentre la procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica delle fiamme. È possibile che il rogo sia partito dal magazzino dell’ex Obi, trasferitosi mesi fa in una altra sede poco distante.

L'indagine per chiarire le cause del rogo

Bisognerà chiarire, però, come le fiamme si siano propagate così velocemente senza lasciare agli impianti anti-incendio il tempo di prevenire il disastro. La struttura de Le Vele è da mesi oggetto di una profonda ristrutturazione che avrebbe dovuto terminare con l’inizio dell’estate. Un particolare che potrebbe far propendere per l’incidente con qualche macchinario usato per i lavori andato in corto circuito. Ipotesi che potranno essere valutate solo una volta messa in sicurezza l’intera area. Nel pomeriggio gli uffici e i negozi vicini sono stati fatti evacuare per evitare il peggio. Anche l’amministrazione comunale di Desenzano ha inviato la polizia Locale per gestire la situazione lungo una delle arterie principali della città che è rimasta completamente bloccata per ore a causa del traffico in entrata verso il lago.