Fiere: alleanza tra Aefi e It-Ex, Bozzetti presidente del comitato

Le principali associazione del sistema fieristico italiano, Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) e IT-EX (Italian Association of International Exhibitions) rafforzano la collaborazione per valorizzare il ruolo strategico delle fiere come strumento di politica industriale e internazionalizzazione delle imprese con la firma di una lettera di intenti alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso che dà seguito e sviluppo al protocollo firmato lo scorso settembre.

Nuovo documento che è un ulteriore passo in avanti nel percorso di collaborazione tra le due associazioni, definendo un quadro condiviso di lavoro che prevede il coordinamento delle attività di rappresentanza istituzionale, l’avvio di tavoli operativi congiunti e la valutazione di un possibile percorso di aggregazione, nel rispetto delle specificità e dei modelli organizzativi delle due realtà.

La Lettera di intenti istituisce anche un Comitato paritetico di coordinamento di 12 membri (sei per ciascuna delle due associazioni e già designati) che sarà guidato da Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, con il compito di sviluppare le linee operative della collaborazione e di elaborare proposte strutturate da sottoporre agli organi deliberanti delle rispettive associazioni.

“La firma è una svolta decisiva verso un percorso di integrazione e di una rappresentanza unitaria dell’industria fieristica italiana, quarta al mondo e seconda in Europa. Lo scenario geopolitico impone una visione strategica scevra da campanilismi e inutili frammentazioni - sottolinea Maurizio Danese, presidente di Aefi -. Il sistema fieristico italiano è una leva imprescindibile per la crescita delle Pmi e delle politiche di internazionalizzazione a favore dell’export. Inoltre, con i suoi 22 miliardi di indotto complessivo, contribuisce attivamente allo sviluppo dei territori. Da oggi, con IT-EX condividiamo obiettivi comuni per potenziare la competitività delle fiere e degli organizzatori a favore del Sistema Italia nel mondo”.

“Compiamo un passo concreto verso una collaborazione più strutturata e continuativa tra le principali rappresentanze del sistema fieristico italiano - aggiunge Raffaello Napoleone, presidente di IT-EX -. In un contesto economico e geopolitico complesso, le fiere si confermano uno strumento fondamentale per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie aziende, e per promuovere il Made in Italy sui mercati globali. Rafforzare il dialogo e l’azione comune con AEFI significa dotare il settore di una voce ancora più autorevole nei confronti delle Istituzioni e creare le condizioni per affrontare insieme le sfide future, valorizzando competenze, complementarità e visione strategica”.

"La collaborazione tra AEFI e IT-EX rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento del sistema fieristico italiano, soprattutto in un contesto internazionale sempre più competitivo - commenta Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano e del Comitato di coordinamento -. Fin dal mio insediamento alla guida di Fondazione Fiera Milano ho ritenuto che la frammentazione fosse un limite e non un valore. Oggi è indispensabile superare logiche di appartenenza e contrapposizioni territoriali per costruire un sistema fieristico capace di lavorare in modo coordinato, anche tra fiere di città diverse”.

“Il comparto fieristico italiano vale circa 1,4 miliardi di euro, a fronte dei 4 miliardi del sistema tedesco: per colmare questo divario dobbiamo fare sistema e sviluppare una visione condivisa. In questo percorso - prosegue Bozzetti -, il dialogo con le istituzioni e l’attenzione dedicata al settore in sedi come il ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresentano un fattore abilitante fondamentale.

Il Comitato di coordinamento, che sono orgoglioso di presiedere, nasce proprio con l’obiettivo di rendere strutturale questa collaborazione e trasformarla in unper la competitività e l’internazionalizzazione del nostro sistema fieristico”.