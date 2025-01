La gravidanza simulata, l'annuncio su Fb, il blitz. Chi ha rapito la neonata a Cosenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è bene quel che finisce bene e la piccola Sofia, con alle spalle appena un giorno di vita, dopo essere stata rapita è tornata tra le braccia dei genitori. Un rapimento durato qualche ora, decisamente troppe per la sua mamma e il suo papà, a opera di Rosa Vespa, 51enne cosentina e Aqua Moses, 43enne senegalese. I due sono stati fermati nella loro abitazione fuori Cosenza in tarda serata dalle forze dell'ordine, che dal momento dell'allarme hanno messo sotto assedio la città per ritrovare la piccola. Hanno bloccato tutte le vie d'uscita, presidiato ogni possibile varco, affinché Sofia potesse tornare il prima possibile a casa.

Quando l'hanno trovata, la bimba indossava abiti per maschietto ed era pronta per una festa. I motivo è stato rivelato nelle ore successive dalle indagini. I due rapitori, sposati, per nove mesi hanno finto con amici e parenti di essere in dolce attesa. Avevano detto a tutti di aspettare un maschietto ma quella gravidanza non c'è mai stata. Quindi, hanno deciso di sottrarre il bambino a un'altra coppia. Il loro è sembrato un piano ben studiato: Vespa è arrivata in clinica con tutto l'occorrente per fingere di essere un'infermiera e ha portato con sé anche una mascherina per celebrare quanto più possibile il suo volto. È andata a colpo sicuro verso quella camera e al momento non è noto se prima del rapimento, magari anche nei giorni precedenti, abbia fatto qualche sopralluogo. Questo dovrà essere appurato in queste ultime ore.

È arrivata nella clinica del Sacro Cuore con il marito e un passeggino e dopo aver preso la bimba dalla stanza della mamma con il pretesto di doverla portare a fare il bagnetto o a fare un controllo dal pediatra, ha lasciato la struttura. Come si vede dalle immagini di sorveglianza, prima hanno provato a mettere la piccola nel passeggino e poi, non riuscendoci, sono andati via portandola in braccio. Chi li conosce sostiene che i due fossero ossessionati dall'idea di avere un bambino, per questo per nove mesi hanno simulato la gravidanza per poi rapire Sofia. L'8 gennaio lei ha pubblicato una foto, rubata da chissà dove, annunciando di aver messo alla luce un fantomatico bambino, Ansel, e taggando il marito. Dal tag posto dalla donna, si evince che l'uomo lavori come mediatore culturale in una cooperativa che si occupa i migranti e richiedenti asilo.