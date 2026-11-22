Francesca Immacolata Chaouqui ha 44 anni ed è un volto conosciuto perché una quindicina d’anni fa fu arrestata dalle guardie vaticane e accusata di essere una delle protagoniste dello scandalo Vatileaks, che consisteva nella fuga di notizie riservatissime. Finì su tutte le prime pagine. La chiamavano «la papessa». Francesca Immacolata, che all’epoca era una giovane professionista di successo, fu messa alla gogna dai giornali, e pensò anche al suicidio. Poi fu del tutto scagionata e oggi dirige con successo una sua agenzia. Diciamo che ce l’ha fatta. È stata fortunata. Nel corso della sua carriera ha anche conosciuto Gianni De Gennaro.

Quando ha saputo la notizia del suicidio di De Gennaro cosa ha pensato?

«Qualche giorno fa avevo incontrato una sua amica e le avevo raccomandato di stargli particolarmente vicino. Perché avevo l’impressione che una persona come lui avrebbe avuto difficoltà a sopportare la gogna mediatica alla quale era sottoposto. Teneva molto alla sua dignità. Quando stamattina ho letto la notizia sul computer mi sono detta: ecco qui, la storia si ripete. Ed è una pessima storia».

Lei è una persona che ha subìto l’esposizione mediatica. Cosa può attraversare la mente di una persona finita nel tritacarne giudiziario?

«Tante cose. Glielo dico francamente: io capisco perfettamente cosa ti spinga al suicidio. Anche io ho provato a suicidarmi».

Lei addirittura ha provato a suicidarsi?

«Sì. Quando mi hanno arrestata ero sconvolta. Una mattina, alle cinque e mezza, hanno aperto la porta della mia cella e mi hanno detto che potevo tornare a casa. Albeggiava. Ho iniziato a camminare con cento pensieri neri nella testa. La notizia del mio arresto era su tutti i giornali. Ed io ero rappresentata nel modo più negativo possibile. Mi ritrovai non so neanche come sul ponte degli Angeli. Sola, impaurita, disperata. Guardai la balaustra. Ci pensai solo un attimo e poi la scavalcai. Avevo deciso così. Era finita. In quel momento passava un ragazzo. Un muratore che stava andando al lavoro. Mi vide, capì. Iniziò a parlarmi dolcemente, poi con il telefonino mi fece ascoltare una canzone...».

Quale canzone?

«Altrove, di Morgan. E mi parlava, mi parlava, mi accarezzava, mi dava speranza. Non so come fece. Mi convinse. Scavalcai di nuovo la balaustra e tornai sul ponte. Ora sono qui a parlarti. Se non fosse passato il ragazzo non sarei qui».

È più difficile affrontare la giustizia o il giudizio delle persone?

«Affrontare la giustizia non è stato difficile. Io sapevo di essere del tutto innocente e di aver subìto l’ingiustizia dell’arresto per colpa di una lotta di potere. Il problema è la distanza tra la percezione che hai di te stessa e il giudizio che senti e leggi sulla stampa. È tremendo. Non puoi far niente lì per difenderti».

Ti sei sentita condannata dall’opinione pubblica?

«Senza appello. Ero la strega, il mostro, la dama nera. Ero quella roba lì. Ma io non sono una strega. Forse sono sveglia, ambiziosa, può darsi, ma non sono cattiva e non sono capace di tradire».

Il sistema giudiziario non si rende conto delle conseguenze delle proprie azioni?

«La giustizia spesso fa il suo onestamente. Poi però c’è quella manina delle Procure che passa alla stampa le carte che vuole. Quel pezzo di magistratura non si rende conto delle vite che distrugge».

Lei è stata capace di reagire.

«Sì, perché ero madre. Anzi aspettavo mio figlio. Le donne su questo hanno una marcia in più».

Quanto possono contribuire giornali, televisioni, social a distruggere una persona coinvolta in un’inchiesta?

«Tantissimo. I titoli forzati, la spettacolarizzazione delle indagini: tutto questo è devastante».

Che cosa scatta nella testa di una persona che decide il suicidio?

«Ti guardi allo specchio e non ti riconosci. Tu non sei quella. Ti è stata tolta l’identità, la personalità, la dignità, la possibilità di avere un futuro come quello che stavi immaginando. Sei innocente ma ormai già condannata agli occhi del mondo».

Di fronte a un suicidio come questo il fallimento di chi è?

«Del sistema giudiziario che non controlla la fuga delle informazioni. E delle speculazioni della stampa».

Ma la giustizia cosa deve fare?

«La giustizia non può essere ad ogni costo».

Lei cosa fa oggi? Come ha superato la sua vicenda?

«Lavorando. Oggi ho una agenzia. Lavorano con me 15 persone. Ho messo quel dolore e quella sofferenza ad ammorbidirsi dentro il lavoro».