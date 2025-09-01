"Fuori i sionisti, Palestina libera". I pro Pal ora vogliono cacciare gli israeliani dall'Italia

Il conflitto in Palestina sta alimentando il vento dell'odio in Europa e anche in Italia, dove si è arrivati a manifestare contro gli israeliani. L'ultimo episodio si è verificato all'aeroporto Olbia-Costa Smeralda, dove un gruppo di pro Pal si è radunato per protestare contro i voli charter che da Tel Aviv raggiungono la Sardegna, chiedendo che gli israeliani vengano buttati fuori dall'isola. La manifestazione è stata partecipata da alcune sigle sarde del movimento, compresa Non una di meno, e sostenuta dai movimenti nazionali, a riprova che non è più, e forse non è mai stato, una questione di antisionismo, come è stato sempre detto per difendere le manifestazioni contro gli ebrei e gli israeliani.

" Sionisti israeliani accompagnati dalle bandiere palestinesi e slogan contro il genocidio ", si legge nel comunicato delle associazioni che vi hanno partecipato e che hanno rivendicato il " comitato d’accoglienza per l’arrivo dei voli charter da Tel Aviv ". Una manifestazione che, si legge, " ha ricordato ai sionisti che non passeranno vacanze serene, che vogliamo vivere in una terra di pace nella quale gli assassini non sono i benvenuti ". Sui voli charter che arrivano da Tel Aviv viaggiano spesso anche intere famiglie con bambini al seguito, il che stride con questa narrazione forzata dei manifestanti.

" Probabilmente ne erano già consapevoli in precedenza, considerato che i loro voli e i check-in sono stati omessi da tutti i tabelloni: si muovono di nascosto, scortati da polizia e servizi segreti. Ma noi conosciamo i nostri luoghi e i loro pullman privati non sono partiti verso i loro soggiorni turistici se non prima di diverse ore di blocco ", hanno proseguito, orgogliosi di aver spaventato turisti che hanno scelto l'Italia, e la Sardegna, per il loro soggiorno. " L’imbarco del volo di ritorno, secretato anch’esso, è stato comunque notato da due attivisti che hanno sventolato la bandiera della Palestina e di contro sono stati fermati e identificati ", si legge ancora nel manifesto, nel quale viene anche dichiarato che il gruppetto ha ottenuto la solidarietà dei lavoratori Geasar dell'aeroporto Olbia-Costa Smeralda.