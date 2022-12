"Gmail down": cosa succede con la posta elettronica

Gmail non funziona: il servizio di posta elettronica fornito da Google registra problemi in una fetta ampia del mondo, dagli Stati Uniti al Regno Unito fino all'Italia e in altri Paesi. "Gmaildown" è tra gli hastag più utilizzati in questo momento su Twitter da migliaia di utenti pronti a segnalare il disservizio.

La mappa: ecco dove non va

Su Downdetector il diagramma si è impennato verso l'alto: la mappa di default mostra gli Stati Uniti con maggiori criticità a Los Angeles, New York e Boston, le problematiche sono anche nel nostro Paese e in Europa come prontamente riportato dal TheSun che ha raccolto le testimonianze delle lamentele sul web. " Gmail non funziona, sto impazzendo" , ha scritto un utente. C'è anche chi è più specifico circa la problematica: i messaggi vengono inviati regolarmente la " le email non vengono ricevute ". Un altro ancora ha twittato spiegando che la situazione potrebbe essere globale e, quindi, estesa in maniera più massiccia.

La situazione in Italia

Anche se i primi commenti sono stranieri, la posta elettronica non funziona nemmeno in Italia con diverse segnalazioni che fioccano in rete. " Sembra che Gmail funzioni solo a singhiozzo o è solo un problema mio? " hanno twittato diversi utenti. Alcuni scrivono che è già da un'ora che il servizio è interrotto con notevoli ripercussioni negative in tutti i settori, informatici e ovviamente lavorativi. Anche se molti hanno disconnesso e riconnesso l'account, la problematica non è stata risolta.

Come potete osservare dalla mappa italiana, la rilevazione di colore rosso (ossia con i problemi maggiori) riguarda Torino, Milano, l'area tra Livorno e San Marino, Perugia e Roma mentre, in arancione, le principali città del Sud tra le quali figurano Napoli, Bari, Palermo, Messina e Catania: questo non significa che il blocco riguarda soltanto le zone menzionate ma l'intero territorio nazionale, le zone con le colorazioni più accese hanno un'estenzione maggiore della problematica. La multinazionale americana con sede in California non ha ancora rilasciato nessuna nota per spiegare la natura del disservizio: non se ne conoscono, quindi, le origini (se hacker o un problema tecnico).