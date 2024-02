"Ha ferito molti". La comunità ebraica contro il brano di Ghali a Sanremo

Ghali, rapper nato a Milano da genitori tunisini, è tornato a distanza di alcuni anni sul palco del teatro Ariston e l'ha fatto con il brano "Casa mia", nel quale l'artista "chiacchiera" con un alieno. Un brano che, come già si sapeva dalla pubblicazione di testi, è di quelli "acchiappalike" sui social, che infatti hanno abboccato all'amo del rapper. Il motivo è da ricercare nel tema scelto dall'artista, che tra le barre ne ha inserita una interamente dedicata alle guerre, con un riferimento, anche se non esplicito, a quella in Palestina. Ma non solo, perché tra le righe del pezzo ce n'è anche uno sui migranti. E non a caso, visti i trascorsi di Ghali. Considerando che la maggior parte dei suoi follower, nonché fan, fanno parte di quella gremita giovane popolazione che si sta posizionando sul fronte dell'estrema sinistra italiana.

" Ma, come fate a dire che qui è tutto normale| Per tracciare un confine| Con linee immaginarie bombardate un ospedale| Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane| Non c’è mai pace ", scrive Ghali nel suo brano. Certo, la Palestina non è mai menzionata, così come Israele, ma non è un caso se sui social si sono scatenati i commenti dei pro-Pa, che inneggiano alla sconfitta di Israele. " Ghali ha detto 'Palestina libera' e punto ", scrive uno. E ancora: " Il mio sogno è mandare all'Eurovision Ghali che canta con sulle spalle una bandiera della Palestina ed il testo tradotto alle spalle, comprensivo di immagini, in faccia ai rappresentanti di Israele ". E così via, in un profluvio di commenti da parte di utenti che a stento hanno compiuto 20 anni e che credono di essere esperti di geopolitica.

Gli stessi che oggi, però, fanno finta di stupirsi per le parole del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi: " Un’esibizione che ha ferito molti spettatori. Ghali ha proposto una canzone per gli abitanti di Gaza, ma a differenza di Ghali non possiamo dimenticare che questa terribile guerra è il prodotto di quanto successo il 7 ottobre ". Parole alle quali, quella stessa fanbase che ha elogiato il cantante per aver parlato di Palestina, replica: " Rendiamoci conto che nelle canzoni e dichiarazioni di Dargen e Ghali la parola Palestina neanche viene menzionata e la comunità ebraica di Milano si sente chiamata in causa. Non è che per voi anche dire che bombardare ospedali è immorale ora diventa sinonimo di antisemitismo? ".