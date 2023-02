“Ha iniziato Guendalina Tavassi”. Rissa furiosa tra mamme alla gara di danza

Doveva essere una giornata di gioia e divertimento grazie alla danza, ma è finita a insulti e botte. Il triste episodio si è verificato domenica al Cadillac Village di Guidonia, dove era in programma la Msp Dance Cup, una gara di ballo per bambini e adolescenti tra hip hop, acrobatico e danza moderna. Ma la sfida tra ragazzine si è trasformata in una rissa furibonda tra mamme, disinnescata solo grazie al provvidenziale intervento di polizia e carabinieri. Ma non è tutto: come riportato da Repubblica, c’è chi punta il dito contro l’ex gieffina Guendalina Tavassi.

“Ha iniziato Guendalina Tavassi”

Nota per la sua partecipazione al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi, la Tavassi è stata citata da un genitore presente alla zuffa. Secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata lei a fare scattare la violenta baruffa: "È stata lei, io ero in fila per entrare. L'ho vista, si è picchiata con un'altra mamma per dei posti a sedere".

Un addebito pesante, stroncato senza mezzi termini dalla diretta interessata. Contattata dal quotidiano capitolino, Guendalina Tavassi non ha utilizzato troppi giri di parole: "Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un'altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c'erano tante altre persone che come me si trovavano lì" . L’ex gieffina ha aggiunto di aver fatto anche delle storie su Instagram per commentare la vicenda: “Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine. Ci siamo ritrovate nel terrore” . E ancora: "Se la gente vuole dire cazzate perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata".

Il commento degli organizzatori