"Gli ho detto di fermarsi, ma ha proseguito". Il racconto choc della vittima di violenza a Como

Emergono nuovi dettagli sullo stupro che si è consumato a Como nella notte tra domenica e lunedì in una delle zone più frequentate della movida cittadina. A raccontarli è la vittima, una 18enne austriaca che aveva scelto la città sul Lario per una vacanza di qualche giorno in compagnia di un'amica. " Gli ho ripetuto più volte che non volevo, ma non si è fermato e ha abusato di me ", avrebbe detto la giovane agli inquirenti che stanno indagando sul caso e che hanno già denunciato un uomo, un dipendente di un locale del lungolago con il quale la vittima e la sua amica avevano trascorso la serata.

Tutto è avvenuto a pochi passi dalla stazione della funicolare che conduce al borgo di Brunate, una zona che d'estate è presa d'assalto dai turisti. Tantissimi i locali che costeggiano la strada e che si affacciano sul lago di Como, che dal pomeriggio a notte inoltrata preparano aperitivi, cene e cocktail. È qui, a breve distanza dal loro bed and breakfast, che le due ragazze hanno deciso di trascorrere quella domenica sera. Mentre si trovavano in un locale hanno conosciuto i dipendenti di uno dei tanti bar della zona con i quali hanno trascorso alcune ore, fino al momento della chiusura. A quel punto si è consumata la violenza: le due amiche si sono separate e la 18enne ha proseguito la serata con uno dei due, ora indagato.