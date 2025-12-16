Host Arabia mette in scena l'ospitalità italiana a Riyadh

L’ospitalità professionale si incontra in Arabia Saudita dove a Riyadh è stato inaugurato Host Arabia, appuntamento internazionale organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Semark e Hospitality Services, con la partnership strategica della Culinary Arts Commission. La manifestazione di riferimento per il mondo dell’hospitality nella regione si tiene fino a domani al Riyadh Front Exhibition & Conference Center in contemporanea con Horeca Riyadh e Salon du Chocolat et de la Pâtisserie Riyadh.

L’iniziativa è il primo progetto internazionale di Host Milano, la manifestazione leader globale nell’ospitalità professionale, nel fuoricasa e nel food retail che ha dato vita a un modello solido e replicabile anche all’estero che dimostra la capacità di Fiera Milano di creare piattaforme strategiche in cui innovazione, cultura del progetto e business si incontrano e in una piattaforma di eccellenza per oltre 500 espositori complessivi provenienti da 60 Paesi su un’area di 42.000 metri quadrati, in cui i 50.000 visitatori professionali attesi scoprono una panoramica completa dell’intera filiera dell’ospitalità e della ristorazione: dalle attrezzature professionali più avanzate alle soluzioni per bar, bakery e pizza, gelato e pasticceria, vending, arredi e tableware, dal design al caffè, dai semilavorati agli ingredienti di alta qualità, fino ai prodotti alimentari finiti.

“Host Arabia concretizza l’impegno di Fiera Milano a cogliere le opportunità dei mercati internazionali per le aziende italiane. Portare il format di Host Milano in Arabia Saudita significa valorizzare il Made in Italy e il know-how delle nostre imprese, favorendo scambi e collaborazioni strategiche in un contesto di partnership in forte crescita tra i due Paesi - spiega Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano -. Il quadro è reso ancora più attrattivo dal piano saudita Vision 2030 che prevede investimenti per 800 miliardi di dollari nel settore dell’ospitalità e introduce misure doganali mirate creando un ambiente dinamico, favorevole allo sviluppo di relazioni commerciali di lungo periodo”.

“Questa iniziativa si inserisce nella strategia di internazionalizzazione di Fiera Milano, rafforzando il ruolo del Gruppo come hub globale, capace di creare piattaforme strategiche che fanno da ponte tra mercati, culture e competenze diverse – sottolinea Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano –. Attraverso progetti come Host Arabia ampliamo la presenza internazionale delle nostre manifestazioni, supportiamo le aziende nell’accesso a mercati in forte espansione e contribuiamo allo sviluppo di ecosistemi economici innovativi, generando valore condiviso sia per l’Italia che per i Paesi partner”.

“Celebriamo un grande traguardo per il settore dell’ospitalità in Arabia Saudita - aggiunge Jad Taktak, ceo di Semark Group - questa piattaforma unificata riunisce decenni di esperienza e innovazione proveniente da tutto il mondo per sostenere la coraggiosa visione del Regno e trasformare Riyadh in una destinazione globale di eccellenza, creatività e collaborazione”.

L’evento, che unisce competenze internazionali a un settore in forte crescita, è la principale piattaforma del Medio Oriente per l'hospitality legata ai grandi investimenti previsti e alla crescita del turismo e sostiene l’impegno della regione verso qualità, innovazione e sviluppo attraverso un ecosistema ideale per instaurare nuove relazioni commerciali. Traguardo celebrato nella cerimonia di apertura che ha coinvolto alti funzionari, ambasciatori e personalità di spicco del settore pubblico e privato, insieme agli ospiti d’onore Guillaume Gomez, presidente di Groupe Gastronomie ed ex ambasciatore francese per la Gastronomia, e il maestro cioccolatiere belga Pierre Marcolini.

ITALIA FRA ECCELLENZA E INNOVAZIONE

La partecipazione italiana vede la presenza di aziende di primo piano e di una collettiva ufficiale. Alcune delle più autorevoli realtà italiane del settore hospitality – tra cui Ali Group, Angelo Po Grandi Cucine SpA, Caffé Carraro SpA, Giganplast, IMA Group, Motor Power Company con Principessa, Pasolini, Sanelli Ambrogio e Studio54 – partecipano a Host Arabia spinte dall’interesse a entrare in contatto con il mercato regionale e a sviluppare relazioni professionali solide.

Sono invece 15 le aziende che partecipano alla collettiva, organizzata con il supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che mette in mostra l’eccellenza della manifattura e della tecnologia nei settori delle attrezzature, degli arredi, del caffè e dei semilavorati: Aroma - Coffee Machines, Caffè Castorino – Scm, Caffitaly System, Essequattro, Fhiaba, Greenwline- Itanut, Laudarte, Lci Milano, Pastry & Culture Italian Style, Poltrona Frau, Stefra, Studio Gavioli, Tessitura Perego, Tomatto By F.lli Rivadossi, Trismoka.

EVENTI, MASTERCLASS E COMPETIZIONI

Importante, oltre all’offerta di prodotti, il calendario di eventi, masterclass e competizioni dal vivo guidate da oltre 70 chef e relatori internazionali. Nel padiglione di Host Arabia, in scena i talk a cura di GSMS - Saudi Restaurants and Cafe Owners Association che propone ai visitatori un approfondimento sull’ospitalità saudita, insieme a incontri business to business pensati per stimolare il networking e generare nuove opportunità di business.

L’Hospitality Salon Culinaire, insieme ai contest Saudi Barista e Mocktail Competitions, celebra la creatività e l’eccellenza dei professionisti del settore, mentre gli Horeca Talks, in collaborazione con Hospitality News Middle East e Hodema Consulting Services, propongono sessioni dedicate all’innovazione, alla sostenibilità e al futuro dell’ospitalità nel Paese.

Salon du Chocolat et de la Pâtisserie Riyadh invita a scoprire un mondo di dolcezza e creatività attraverso masterclass, dimostrazioni dal vivo e competizioni, che riuniscono 40 pasticceri e cioccolatieri per un’esperienza in perfetto equilibrio tra l’artigianalità internazionale e la creatività saudita.

, organizzata dalla Culinary Arts Commission, riunisce invece i migliori chef del Regno in una serie di competizioni di alto livello dedicate alla cucina saudita, ispirando la prossima generazione di talenti culinari e testimoniando il ruolo sempre più influente del Paese sulla scena gastronomica internazionale.