I bimbi cantano "Free Palestine", scoppia il caso a Modena. Il sindaco al Giornale: "Non in mia presenza, atto inopportuno. Chiedano scusa"

Dopo l’articolo de Il Giornale scoppia il caso attorno ai bambini di 5 scuole elementari e una dell’infanzia che hanno intonato “Free free palestine”, in un evento alla presenza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, in quota Pd, il referente di Al Jazeera a Gaza Wael Dawdouh, e l’indagato per terrorismo Sulaiman Hijazi, storico braccio destro di Mohammad Hannoun (in carcere dal 27 dicembre, in quanto ritenuto l’uomo a capo della cupola di Hamas in Italia). Dopo il nostro articolo a scriverci è direttamente il primo cittadino del capoluogo Emiliano, che ci tiene a prendere le distanze dai cori che abbiamo riportato, pur non essendo, secondo la sua versione, avvenuti in sua presenza: “Durante la mia presenza all'incontro non è stato mai citato nel colloquio con i bambini il conflitto fra israeliani e palestinesi né intonato nessun canto di natura politica.

Se questo è accaduto dopo che io sono andato via, e non ho ragione di dubitare della vostra ricostruzione, lo giudico assolutamente inopportuno. Sono fermamente convinto che i bambini non debbano essere coinvolti e strumentalizzati in questo modo su questioni di cui non possono avere una autonoma capacità di giudizio ed è scorretto chiedere loro di intonare uno slogan politico senza che ne possano avere piena consapevolezza. Ritengo che chi porta la responsabilità di quanto accaduto farebbe bene a chiedere scusa alle famiglie dei bambini”, scrive Mezzetti.

Che poi spiega anche di non conoscere Hijazi e discostandosene dopo quanto appreso, e cioè il suo coinvolgimento nell’inchiesta della Procura di Genova: “Il giornalista Wael Al Dadouh è stato invitato dalle insegnanti per portare la testimonianza di cosa significhi vivere dentro una guerra che gli ha sterminato la famiglia. Avevo già conosciuto in passato il giornalista che era accompagnato da una persona che faceva da interprete e di cui non conoscevo le generalità e, di riflesso, la delicata indagine nella quale è coinvolto.

L’ho appreso dal vostro articolo”. Chi è che quindi si è interfacciato con Hijazi per prendere accordi essendo lui il tramite per Dawdouh? Con chi ha rapporti lui a Modena? Resta ancora un interrogativo fondamentale da chiarire.