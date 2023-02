I quattro matrimoni: chi sono state le mogli di Maurizio Costanzo

Prima di convolare a nozze con l'ultima moglie Maria De Filippi, in quello che è stato il rapporto coniugale più longevo della sua vita, Maurizio Costanzo era già stato sposato tre volte. Una situazione, questa, su cui lo stesso celebre conduttore televisivo aveva voluto ironizzare: "Dopo tre matrimoni, il quarto o viene bene oppure smetti", dichiarò infatti parlando del suo lungo legame con la De Filippi.

Lori Sammartino

Le prime nozze furono celebrate nel 1963, quando Maurizio Costanzo aveva 25 anni. A diventare sua moglie in quell'occasione fu la fotoreporter Lori Sammartino, che aveva quattordici anni più di lui. "Lori Sammartino mi affascinava, era una grande fotografa", aveva ricordato durante un'intervista il celebre conduttore televisivo, come riportato da Il Corriere. "Il mio testimone all'altare fu Raimondo Vianello".

Flaminia Morandi

La coppia, che non ebbe figli, divorziò. Maurizio Costanzo tornò all'altare dieci anni più tardi. Nel 1973 convolò a nozze con la giornalista Flaminia Morandi, che per lui si separò dal marito Alberto Michelini (anch'egli giornalista per la Rai). Dalla loro unione nacquero due figli, vale a dire Camilla e Saverio. La prima, oggi 45enne (nacque nel 1973) lavora come sceneggiatrice, il secondo, oggi 42enne (nacque nel 1975), è invece un famoso regista cinematografico e di serie televisive. Ognuno dei due figli gli ha dato due nipotini.

"Le sarò grato per tutta la vita" , ricordava Costanzo in un'intervista, "abbiamo un ottimo rapporto. Le cose finirono per via di quella mia storia segreta e anche forse per l'esplosione di Bontà loro, un successo che ci travolse. Alla seconda puntata, passammo dai 5 ai 14 milioni di spettatori. La gente cominciò a riconoscermi".

Marta Flavi

Dopo una lunga e turbolenta relazione con Simona Izzo, andata avanti dal 1978 al 1986, il conduttore televisivo si sposò con Marta Flavi nel 1989. Le terze nozze durarono ben poco, e i rapporti tra i due rimasero a lungo incrinati: la separazione arrivò dal 1990 e il divorzio fu effettivo nel 1995.

Maria De Filippi

Le nozze con Maria De Filippi arrivarono nel 1995, ma i due si conobbero nel 1989 in occasione di un convegno contro la pirateria svoltosi durante la Mostra del Cinema. Colpito dall'intelligenza della donna, il conduttore decise di arruolarla. "Le diedi la possibilità di lavorare con me a Roma. Iniziò a fare questo lavoro. Poi cominciò la nostra storia", raccontava Costanzo.

Il conduttore era talmente innamorato e deciso a dimostrare la serietà delle proprie intenzioni che si recò a Pavia per fare la conoscenza dei genitori della futura consorte. "Sono arrivata a Roma ho visto un uomo intelligente che mi capiva ed era profondamente buono, mi ha conquistato. Non è stato facile spiegarlo ai miei genitori ma la mia non era una forma di ribellione" , ricordava la De Filippi. La coppia adottò Gabriele, che oggi lavora al fianco di Maria nella redazione di Uomini e donne.