L'autista e i rifugiati ucraini. Chi sono le vittime di Mestre

Sono venti le vittime accertate. Proseguono le attività dei poliziotti per i rilievi del terribile incidente avvenuto a Marghera. Nel frattempo si apprende che tra i feriti del tragico evento c’è anche un bambino che è già stato trasferito all’ospedale di Padova. Una prima ipotesi afferma che il conducente potrebbe aver avuto un un malore.

Chi c’era nel pullman

Le prime notizie provenienti dai vigili del fuoco e dai media locali indicano che le vittime potrebbero essere anche di più, ma al momento il bilancio ufficiale è di 21 morti, secondo l'ultimo aggiornamento della Prefettura. Numerosi passeggeri sono rimasti feriti, e gli sforzi dei soccorritori per estrarre le persone intrappolate tra le lamiere sono stati eroici. L'autista dell'autobus è stato l'ultimo a essere estratto dalle macerie, per lui non c’è stata speranza. Sono 18 i passeggeri attualmente in codice rosso.

I ritrovamenti

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha dichiarato che sembra che a bordo dell'autobus ci fossero molti turisti stranieri, compresi bambini. Sono stati trovati documenti ucraini tra i passeggeri. Nel frattempo la Polizia stradale sta regolando la viabilità e sta effettuando i rilievi nel punto in cui il bus è uscito di strada precipitando nella via sottostante.

I soccorsi

I soccorsi sono stati rapidi, con decine di ambulanze, squadre di vigili del fuoco e forze dell'ordine che sono accorse sul luogo dell'incidente. L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle grandi emergenze, coordinando gli sforzi di soccorso. Molti feriti, in condizioni di gravità variabile, sono stati trasportati negli ospedali della zona, tra cui Mestre, Padova, Treviso, Mirano e Dolo. Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e il paese intero, lasciando un segno indelebile nelle vite delle vittime e delle loro famiglie. Gli investigatori stanno lavorando per stabilire le cause esatte dell'incidente mentre l'Italia piange la perdita di vite innocenti.