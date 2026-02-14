“Indagato per omicidio stradale”: l’accusa ad Andrea Stroppa, l'uomo di Musk in Italia

Sono arrivate a una svolta le indagini sull’incidente stradale che il 31 gennaio scorso ha ucciso il 18enne Mirco Garofano mentre attraversava le strisce pedonali in Via Filippo Fiorentini, quartiere romano di Collatino: alla guida della Smart c’era il 32enne Andrea Stroppa, uomo di fiducia di Elon Musk nel nostro Paese.

Le accuse a Stroppa

Il conducente Stroppa si è subito fermato prestando soccorso ma, all’arrivo dell’ambulanza, il giovane 18enne era già morto per l’impatto violentissimo con l’auto. Come riporta IlMessaggero, il “mago” dell’informatica sarebbe indagato per omicidio stradale. Secondo le ricostruzioni che sono state effettuate in queste settimane da chi indaga sull’incidente, Stroppa avrebbe travolto l’uomo che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La perizia sulla velocità

Un impatto violentissimo, tale da scaraventare il 18enne a molti metri di distanza: sotto osservazione, grazie anche ad alcune telecamere in zona, sia la velocità alla quale procedeva Stroppa ma anche i semafori di zona per chiarire se l’uomo di Musk abbia proceduto con il semaforo rosso o meno. Nei prossimi giorni saranno ascoltati anche tre testimoni che si trovavano nell’area al momento dell’incidente che potrebbero fornire preziosi e maggiori dettagli.

Quali sono le ipotesi

Gli inquirenti che si occupano del caso stanno cercando di capire anche l’attraversamento del 18enne: si ipotizza che possa aver superato lo spartitraffico che separa le due carreggiate a tre corsie, in quel caso per poter abbreviare il suo percorso.

Come detto, preziosi elementi saranno date dalle telecamere che sono state sequestrate dalle forze dell’ordine ma anche la perizia sulla Smart perché, oltre alla velocità, si cerca di capire se l’auto abbia avuto o meno eventuali guasti. Sul corpo del 18enne è stata anche disposta un’autopsia.