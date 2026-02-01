Incidente stradale a Roma, 18enne muore investito da una Smart

Tragedia della strada nella serata di sabato 31 gennaio a Roma dove un pedone, un giovane ragazzo di 18 anni, è stato investito mortalmente da un'auto mentre stava attraversando la strada in Via Filippo Fiorentini all'altezza del civico numero 7, siamo nel quartiere di Monti Tiburtini.

Cosa è successo

L'incidente stradale è stato provocato da un uomo di 32 che guidava un Smart: sia il guidatore che la vittima sono entrambi italiani. L'uomo che si trovava alla guida si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi. All'arrivo delle pattuglie della polizia locale e dell'ambulanza sono stati inutili i soccorsi per il ragazzo che è deceduto sul posto. Il mezzo dell'uomo è stato messo sotto sequestro e il conducente accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito.

Ancora una tragedia della strada

Si indaga per ricostruire la dinamica. L'uomo alla guida, come da prassi in questi casi, è indagato per omicidio stradale. Quanto accaduto nelle scorse ore nella zona che unisce le aree di Casal Bruciato, Monti Tiburtini e Collatino è l'ennesima tragedia della strada.

Non lontano dalla stessa zona un altro incidente mortale più o meno nello stesso periodo dello scorso anno dove a perdere la vita fu la 69enne Cynthia Ventucci mentre stava attraversando la strada nelle strisce pedonali. L'uomo, in quel caso, è stato condannato a una pena di sei anni con l'accusato di omicidio stradale visto che si trovava alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti per aver assunto cocaina.