Intesa Sanpaolo in tilt su app e home banking: impossibile accedere a stipendi e pensioni

Un nuovo blocco per Intesa Sanpaolo. Questa mattina i correntisti delle banche del gruppo hanno avuto diversi problemi ad accedere ai propri conti correnti tramite l'app e l'home banking. Difficoltà anche per gli stipendi e le pensioni. Le segnalazioni sono cominciate intorno alle 7.30, con migliaia di utenti che lamentavano problemi di accesso e rallentamenti. Solo da poco, dalle 10.30, per alcuni, il servizio è stato ripristinato, ma il dissservizi non è stati del tutto risolti.

I disagi per gli utenti

Dai messaggi inviati dagli utenti le problematiche più ricorrenti riguardano l'accesso all'app ufficiale per controllare la situazione del conto corrente, per eseguire bonifici e giroconti e per le altre operazioni. Questo ennesimo blocco dei servizi online di Intesa Sanpaolo preoccupa non poco i correntisti. Sono in tanti a chiedersi come sia possibile che una delle principali banche italiane si trovi così frequentemente in difficoltà con gli utenti. Solo a novembre si sono registrati diversi episodi simili, con disagi per milioni di clienti.

Cosa fare in caso di down

L'unica cosa da fare per gli utenti in casi del genere è attendere pazientemente che le problematiche vengano risolte dalla banca e di evitare assolutamente di procedere con operazioni complesse e delicate che potrebbero non andare a buon fine. In caso di disguidi di una certa gravità è importante contattare il servizio clienti via email, in chat o al telefono.

Problema individuato

Intesa Sanpaolo, intanto, sembra aver individuato il problema. Al momento i tecnici sono al lavoro, anche se ancora non si conoscono le tempistiche precise per il totale rispristino dei servizi. "Oggi è il primo giorno feriale del mese, abbiamo registrato un traffico molto elevato. Il sistema It - fanno sapare da Intesa - è presidiato 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. Ci possono essere dei problemi periodici, che non dovrebbero accadere, ma in questo caso è stato individuato ed è in fase di risoluzione" .

Il precedente

Il 28 novembre scorso, Intesa San Paolo è stata tra le tante banche coinvolte in

malfunzionamenti con pagamenti digitali via pos e bancomat, a causa di un incidente sulla rete di. Le altre società coinvolte sono state banca Bper, Banco Bpm, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena.