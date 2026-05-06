"L’insicurezza dilaga ovunque governino Pd e 5 Stelle"

Pinerolo è sotto choc dopo la morte di un uomo di 60 anni, un commerciante, avvenuta in circostanze drammatiche. titolare di un magazzino di prodotti alimentari, era appena sceso dalla propria auto, in piazza Cavour, quando è stato avvicinato da almeno una persona che gli ha portato via una cassetta con l’incasso dell'intera giornata di lavoro. La vittima della rapina dà subito l'allarme chiamando i carabinieri e, quando arrivano sul posto gli uomini dell'Arma, riesce a malapena a sussurrare queste parole: "Mi hanno derubato". Si accascia sul marciapiede, colto da un malore improvviso. Arrivano i soccorsi, nel tentativo di rianimarlo, purtroppo vano.Il malore al cuore, acuito dalla forte tensione e lo choc per quanto avvenuto, purtroppo gli è stato fatale. I carabinieri indagano per cercare di risalire al malvivente, che potrebbe aver agito non da solo. Probabile che la vittima sia stata seguita e studiata, che conoscessero le sua bitudini, compreso il fatto che andava a depositare i contanti in banca a certi orari. Una brutta e triste pagina di cronaca nera, a cui però si affiancano alcune amare considerazioni politiche



Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte, prende spunto da ciò che è avvenuto a Pinerolo per fare una riflessione generale. "Quanto accaduto ieri sera al commerciante di Pinerolo, deceduto per un malore in seguito a uno scippo mentre stava depositando in banca l’incasso della giornata, è sconcertante. Esprimo profonda vicinanza alla famiglia della vittima e ringrazio le Forze dell’Ordine che sono al lavoro per individuare gli autori del reato. Si tratta di una vicenda molto triste - prosegue Ricca - che testimonia una volta di più quanto ormai nelle città governate da Pd e 5 Stelle l’unica certezza che hanno i cittadini è quella di vivere nella più totale insicurezza. Violenze e rapine avvengono alla luce del giorno, a Pinerolo come a Torino, segno che chi delinque si sente forte di una presunta impunità".

Ed è proprio questo il nodo centrale del tema sicurezza nel nostro Paese.

Il senso di impunità, che i criminali pensino, anzi siano convinti di poterla fare franca facilmente o di pagare poco, molto poco, nella peggiore delle ipotesi. "Le persone sono stanche - conclude il capogruppo della Lega - meritano più sicurezza e il diritto di poter andare a lavorare senza il terrore di essere prese di mira dai criminali di turno".