L’agenda rossa di Paolo Borsellino e le telefonate in entrata sul suo cellulare furono fatte sparire tra il 19 e il 20 luglio dal capo della mobile Arnaldo La Barbera, in accordo – dicono i magistrati - con Gianni De Gennaro: l’agenda non è mai stata trovata, ma le telefonate in entrata – dopo 34 anni – clamorosamente sì, sono finalmente spuntate, e vi compare anche Gianni De Gennaro: è su questo che lavora la Procura di Caltanissetta, è questo che risulta al Giornale, ed è questo, pure, che poteva esser giunto all’orecchio dello stesso De Gennaro nei giorni scorsi: un’informazione riservata che non era neppure contenuta nel ricorso che i magistrati nisseni hanno inoltrato al tribunale del Riesame per ottenerne gli arresti.

Paolo Borsellino e la sua scorta muoiono il 19 luglio, e in serata la sua agenda viene fatta sparire come il Giornale ha già raccontato, ma, il giorno dopo, tocca alle telefonate. Il 20 luglio 1992, subito dopo la strage, il dirigente dello Sco Alessandro Pansa (Servizio centrale operativo della polizia) chiede al magistrato che indaga su Borsellino, Carmelo Petralia, di acquisire «il solo traffico in uscita» del cellulare: il pm obbedisce senza porsi troppe domande. La scelta di limitarsi ai numeri chiamati da Borsellino è perciò direttamente nella richiesta di Pansa, viene dal Viminale, come pure aveva già spiegato una recente sentenza di Cassazione (16 settembre scorso) del processo sul despistaggio.

Era accaduto una sola volta che Gianni De Gennaro avesse ammesso di essersi sentito con Borsellino in quei giorni: ma perché era stato Paolo, disse, a chiamare lui. Una prima stranezza era già stata notata dall’ex poliziotto Gioacchino Genchi, collaboratore di La Barbera sino al 1993: l’anno dopo, il gruppo che indagava sulla strage scrisse infatti di aver ricostruito due telefonate «analizzando il traffico telefonico in entrata ed in uscita» del cellulare di Borsellino: chiamate in uscita, ma scrissero «in entrata».

Da lì un primo sospetto che le chiamate in entrata, in realtà, esistessero, anche se qualcuno forse le aveva fatte sparire perché potevano emergere telefonate a Borsellino da «persone che non dovevano mai emergere», scrive la sentenza sul depistaggio.

Poi la questione agenda: sempre il 20 luglio La Barbera, su un appunto, scrive di aver fatto consegnare all’allora neo procuratore capo Giovanni Tinebra «uno scatolo in cartone contenente una borsa in pelle ed una agenda appartenenti al giudice Borsellino»; ma su quell’appunto non compariva nessuna firma di Tinebra per ricevuta; l’appunto non comparirà neppure nel fascicolo sulla strage e farà capolino solo nel 2007, in una richiesta di archiviazione che diede per avvenuta la consegna dello «scatolo». Il problema è che poi però Pietro Visconti, il segretario che batté a macchina a quell’appunto, dirà ai pm di Caltanissetta di aver scritto il nome di Tinebra solo su indicazione di La Barbera, senza aver visto alcuna consegna, e anche l’autista del procuratore capo Tinebra dirà che in macchina non aveva caricato alcuna scatola. Le ambiguità di La Barbera nel tempo si sono sovrapposte, e bastava che qualcuno, giornalisti compresi, se ne accorgesse: il 4 novembre 1992 La Barbera disse al pm Fausto Cardella che la borsa di Paolo Borsellino era rimasta per mesi su una poltrona del suo ufficio alla Mobile: ma poi Cardella vi trovò dentro solo l’agenda marrone, nonostante i familiari di Paolo avessero visto chiaramente che Paolo avesse messo anche quella rossa: «Con ogni probabilità», scrivono i magistrati a proposito dell’appunto, si tratta di «un falso precostituito», perché La Barbera, non specificando il colore dell’agenda, avrebbe potuto far credere che quella Rossa l’avesse ricevuta Tinebra. I pm, insomma, pensano che sia stata sottratta lì, alla Squadra Mobile.

Poi Arnaldo La Barbera è morto nel 2002. E, il 23 maggio 2023, al telefono con una funzionaria dei Servizi che aveva letto le carte del processo d’appello sul depistaggio, De Gennaro dice: «La biologia risolve i problemi». Allude a La Barbera. Poi De Gennaro, alla biologia, ora ha voluto dare una mano. Il rapporto tra La Barbera e De Gennaro era sicuramente cementato da qualcosa; una testimonianza spiegò ai pm che La Barbera, prima di morire, aveva detto alla moglie di rivolgersi a De Gennaro per trovare un lavoro alla figlia: e andò così, nel 2008 fu assunta al Dis appunto diretto da De Gennaro. Nel marzo 2023 ai pm di Caltanissetta giunse una testimonianza secondo la quale la vedova La Barbera custodiva l’agenda rossa: ma non trovarono nulla, emerse però una requisitoria sull’attentato dell’Addaura a Giovanni Falcone e soprattutto un capitolo sull’arresto di Salvatore Contorno nel 1989, ossia il pentito che in tutta la vicenda i più faticano a inquadrare, ma attorno al quale, i pm, un patto di silenzio sulla sua gestione abbia legato De Gennaro e La Barbera prima e dopo la strage di via D’Amelio, prima ossia che organizzassero il depistaggio più clamoroso della storia giudiziaria italiana.

Borsellino, tra altre cose legate alle inchieste su mafia e appalti (quelle che i suoi colleghi Lo Forte, Scarpinato e Natoli parcellizzavano o archiviavano su disposizione del procuratore capo Pietro Giammanco), indagava anche sull’affare Contorno.

Qualcosa rimase anche sulla sua scrivania: il 10 agosto 1992 i pm nisseni aprirono una scatola con le sue pratiche e, in cima all’elenco, c’era un appunto dattiloscritto di quattro pagine titolato «A Scarpinato (Contorno)». È una vicenda di cui si sa tutto e niente. Dalle intercettazioni pubblicate sul Giornale si è appreso che De Gennaro e i suoi uomini, ultimamente, cercavano di assicurarsi il silenzio di un pentito che non era più neppure sotto protezione: ora i pm ipotizzano che Contorno sia stato usato come esca per catturare dei capi corleonesi o addirittura per favorirne l’omicidio; i vertici della polizia avrebbero ossia avallato un tentativo di Contorno di riorganizzare i mafiosi «sconfitti» dai corleonesi pur di eliminare quest’ultimi: non proprio un metodo ortodosso. Il sospetto è che fu tollerato dai più alti vertici dello Stato che Contorno partecipasse a degli omicidi per vendetta personale, e che per questo non fu mai neanche indagato: si rispettava una sorta di «patto del silenzio» che durava dal 1989 e che De Gennaro controllava dall’alto.

Ma, tra le ragioni per cui De Gennaro e il Viminale potevano tener d’occhio Borsellino, all’epoca, c’è l’imbarazzo della scelta. A Roma, una settimana prima di morire, Borsellino passò più di un’ora con il capo della polizia Vincenzo Parisi e ne uscì fuori di sé, come testimoniato dal suo collaboratore Carmelo Canale: Paolo capì che il Viminale e lo Sco «sponsorizzavano molto Giammanco», ossia il procuratore capo di Palermo che lui, invece, Borsellino, indagando in segreto lontano dalla sua stessa procura, mirava semmai ad arrestare per via di sue presunte complicità nell’omicidio dell’onorevole Salvo Lima, ma, nondimeno, per la fuga del celebre dossier «mafia appalti» che coinvolgeva assieme Cosa Nostra, impresa e politica in un patto scellerato che Giovanni Falcone aveva già scoperto nel tardo 1990, e che Borsellino, proseguendo la sia intuizione, stava disvelando giorno dopo giorno. Sino all’ultimo.