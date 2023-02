Dall'Aquila a Torino per trasportare un rene: la Lamborghini della Polizia salva un'altra vita

In Lamborghini, da l'Aquila a Torino, in 4 ore e 45 minuti, per trasportare un rene. Ad attenderlo era l'equipe medica dell'ospedale Molinette di Torino, dove un 57enne era pronto a ricevere il trapianto. A raccontare l'ennesimo viaggio-salvavita è la stessa Polizia dal suo profilo Facebook.

Partiti dall'ospedale San Salvatore di L'Aquila, dove il rene è stato prelevato, gli agenti hanno scortato l'organo fino a destinazione. " Un'altra storia a lieto fine - si legge sul profilo - grazie alla supercar della Polizia di Stato, ricevuta in dono dalla Lamborghini, che ha già salvato la vita a oltre 200 persone con i suoi servizi di trasporto eccezionale a favore della delicata catena di donazione organi ". A trasportare il prezioso organo sono stati gli agenti della Polizia stradale che, a bordo della Lamborghini Huracan, hanno portato a termine l’ennesimo viaggio salvavita partendo dall’ospedale San Salvatore di L’Aquila, dove il rene è stato prelevato. Più di 700 chilometri in 4 ore e 45 minuti.

Trattandosi di un tipo di donazione molto delicato, il passaggio dell'organo deve avvenire nel minor tempo possibile. L'unico modo per salvare una vita è stato affidarsi appunto ad una supercar come la Lamborghini Huracan. Aperta con una donazione da un deceduto in Piemonte, la corsa della speranza si è chiusa nella stessa regione, attraversando Veneto e Abruzzo e salvando la vita a tre pazienti in dialisi. " L'intervento è stato rapidamente effettuato presso l'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino - si legge in una nota - con l'èquipe della Chirurgia Vascolare ospedaliera e della Clinica urologica, dirette rispettivamente da Aldo Verri e da Paolo Gontero e con l'assistenza anestesiologica dell'èquipe del dottor Roberto Balagna. L'intervento è tecnicamente riuscito e per la paziente di 57 anni (affetta da insufficienza renale cronica) la dialisi è dietro le spalle, mentre la funzionalità del rene trapiantato migliora rapidamente grazie alle cure dell'èquipe nefrologica ".

Si tratta di un'eccellenza tutta italiana, non solo per la presenza della Lamborghini, simbolo del made in Italy nel mondo e raccontato per altro in un film, ma anche perché l'auto ha permesso negli ultimi anni di salvare numerose vite. Un’altra storia di sofferenza e speranza ha avuto il lieto fine grazie alla supercar con la livrea della Polizia di Stato che, nell’ambito del programma Cross-over nazionale, ha già consentito a molte persone di avere salva la vita, portando a termine oltre 200 servizi di trasporto eccezionale a favore della delicata catena di donazione organi. Per effettuare questo tipo di interventi il bagagliaio anteriore della Lamborghini è stato equipaggiato con una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti. La speciale auto della Polizia, che ricordiamo è stata donata dalla Lamborghini, ha in dotazione anche un defibrillatore per il soccorso d’emergenza delle persone. Oltre ad aver effettuato più di 350 servizi operativi su strade ed autostrade, la supercar è intervenuta anche in oltre 1.500 incontri di educazione stradale per diffondere la cultura della guida sicura.