L'ipocrisia sgomma in Pirelli

Amanda Gorman – poetessa, afroamericana, attivista, democrat - è celebre per tre cose. La prima: quando recita in pubblico i suoi versi fa le virgolette con le dita, nell’aria. Un gesto irritante che indica ironia, sarcasmo o, più spesso, presa di distanza. Cioè: neppure tu credi troppo in quello che stai dicendo. La seconda: nel 2021, a 22 anni, declamò una sua poesia al giuramento del presidente Joe Biden, al Campidoglio; finì su tutte le riviste. Non letterarie: di moda. La terza: porta splendidi outfit firmati Prada (la Poesia, del resto, è pura forma).

Famosa, ricca, woke, liberal e bella, Amanda è ciò che qualsiasi ragazza sanamente democratica vorrebbe essere, anche se – ironie della vita – qualche tempo fa, in una scuola della ultraconservatrice Florida, un genitore ha fatto rimuovere il suo libro dalla biblioteca perché «indottrina gli studenti». L’eroina della cancel culture che viene cancellata. È il serpente che si morde la coda. In greco si dice Nemesi. In bustocco, Ciàpa sü e pòrta a cà! Comunque, ora, Amanda Gorman è una delle modelle-testimonial per l’anno 2024, che sarà total black, del Calendario Pirelli, detto «The Cal», notoriamente l’almanacco più vicino, per sobrietà e afflato pauperista, alla sinistra migliore: quella milionaria, glamour, alta società e limousine a bassa emissione. Non c’è niente da fare. Certe scrittrici - femmine, femministe, terzomondiste, ecologiste, anticolonialiste, anticonsumiste e progressiste: ne conosciamo molte anche in Italia – sono una garanzia. Deludono sempre.