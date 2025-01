Boccia e la presunta gravidanza: "Alla mercé di cani feroci"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le voci su una possibile gravidanza, le foto pubblicate dal settimanale Oggi e infine, dopo alcune ore di indiscrezioni, la risposta definitiva della diretta interessata. Maria Rosaria Boccia, finita a centro delle cronache per il suo rapporto con l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, torna a far parlare di sé. Questa volta, a finire nel mirino dei giornalisti, è una possibile o presunta gravidanza dell’allora collaboratrice del ministro.

La presunta gravidanza

E non è la prima volta che succede. Le prime voci erano iniziate già dall’estate scorsa, a margine del dossier che ha portato alle dimissioni del ministro Sangiuliano. A favore di questa ipotesi, però, in questa occasione ci sono le numerose foto scattate all’imprenditrice campana e pubblicate dal settimanale Oggi. Il titolo è autoesplicativo: “Maria Rosaria Boccia, nuovo colpo di scena: è incinta? Chi è il papà?” . Le immagini mostrano le forme più arrotondate della pancia, una maglietta nera che la copre. Quanto basta per confermare una possibile gravidanza.

La risposta dell'imprenditrice

Il caso dura poche ore. Dopo un silenzio assordante, l’imprenditrice affida ai social una missiva indirizzata al direttore del settimanale. “In questi mesi ho a lungo riflettuto su quanta faziosità di certa stampa unitamente ad un determinato modo di fare informazione possano ferire e fare male ”, ha esordito la Boccia sul suo profilo Instagram. Poi, a stretto giro, arrivano le accuse più importanti. Innanzitutto, “ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci” . I direttori di giornali, secondo la Boccia, starebbero adoperando con “un metodo ben preciso” per “infangare” il suo nome. Da qui inizia una serie di domande tanto chiare quanto dirette: “Possibile che la dignità di una donna debba essere così vituperata, umiliata e derisa per insabbiare le responsabilità altrui?” . E ancora: “Per quale motivo la mia sfera personale non deve essere più mia e l’intimità perpetuamente violata?” .

Riferimenti che, più o meno velatamente, fanno riferimento al servizio pubblicato dal noto settimanale di gossip.

“Abbiamo fatto il nostro lavoro di cronisti, facendo tutte le verifiche e chiedendo invano la sua versione”

Le accuse generiche della Boccia hanno scatenato una reazione del direttore di Oggi,, che ha replicato con toni moderati: