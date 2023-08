Migranti, in 20 ai piedi di una scogliera a Lampedusa: onde e vento frenano i soccorsi

Non accennano a fermarsi gli sbarchi a Lampedusa, nonostante le condizioni climatiche non siano delle migliori. Da ieri un gruppo di 20 migranti si trova bloccato su alcuni scogli, dove per il momento i soccorsi non sono in grado di arrivare in sicurezza. Un barchino, spinto dalle correnti, è rimasto incagliato sugli scogli nella zona di Ponente dell'isola, un'area caratterizzata da una scogliera alta decine di metri. Ieri sera le motovedette Sar della Guardia di finanza e della Guardia costiera hanno tentato più volte di avvicinarsi alla scogliera per provare il recupero delle persone, ma le operazioni di salvataggio sono state rese impossibili dal forte maltempo e dal vento di maestrale.

I migranti sono comunque stati assistititi sia durante la notte che durante il giorno, con il continuo monitoraggio da parte della capitaneria e della Gdf, che hanno tenuto monitorata la situazione a distanza. Impossibile stabilire quando le condizioni del mare miglioreranno per rendere agevole l'operazione senza mettere eccessivamente in pericolo la vita dei soccorritori ma anche degli stessi migranti. Non mancano comunque tentativi di recupero come quello svolti anche nella mattinata e nel pomeriggio di oggi ma senza successo. Impossibile avvicinarsi alla scogliera senza il rischio di scarrocciamento verso le rocce a causa del forte vento e del moto ondoso. Nel primo pomeriggio, la Guardia costiera in collaborazione con i Vigili del fuoco di Lampedusa sono riusciti a fornire ai migranti dell'acqua, cibo e coperte termiche che ,sono state calate con delle corde dalla scogliera a strapiombo da circa cento metri di altezza.

Le condizioni del mare hanno causato un altro naufragio a circa 23 miglia in direzione sud-ovest da Lampedusa. Nonostante il mare grosso, le motovedette sono riuscite a recuperare 43 migranti e il cadavere di quello che sembra essere un minore. Le persone recuperate riferiscono di essere partiti in 46. I dispersi dovrebbero essere dunque due: una donna e un altro minore. Le motovedette della Guardia costiera stanno perlustrando con fatica l'area per tentare un recupero. Il mare mosso non ha fermato gli sbarchi e anche nella giornata di oggi sono state centinaia i migranti che sono sbarcati a Lampedusa, per la maggior parte con il supporto delle motovedette italiane ormai da giorni impegnate senza sosta.