Minacce alla famiglia e foto a testa in giù: lettera choc alla candidata di centrodestra

Una lettera anonima contenente una vera e propria minaccia diretta a lei e alla sua famiglia, corredata da una sua foto a testa in giù. Questo è quel che ha ricevuto nelle scorse ore Letizia Budri, vice-sindaco uscente nonché candidata a sindaco del centrodestra a Mirandola (una realtà comunale di circa 24mila abitanti situata in provincia di Modena). E a seguito dell'accaduto, la diretta interessata si è recata presso il commissariato locale per sporgere denuncia: sarà adesso compito della polizia indagare con l'obiettivo di risalire agli autori della missiva e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi. Budri ha intanto fatto sapere di aver in passato già ricevuto lettere di carattere denigratorio (sulle quali aveva tuttavia preferito sorvolare) e di aver voluto denunciare stavolta anche alla luce di quelle precedenti missive.

"Dopo aver ricevuto due lettere dai toni denigratori nei mesi scorsi, per cui non ho ritenuto di sporgere denuncia, ma che ho portato con me in commissariato - ha scritto sulla propria pagina Facebook a tal proposito, mostrando la lettera ricevuta - ed aver soprasseduto al commento Facebook di un esponente della sinistra giovanile che auspicava l’intervento delle Brigate Rosse, con la presente lettera, recapitata nella mia cassetta della posta e nella quale è riportato testualmente “faremo passare a te e alla tua famiglia la voglia di esserti candidata”, ritengo si sia davvero oltrepassato ogni limite". La lettera in oggetto, oltre alla frase minacciosa sopracitata, conteneva oltretutto sul medesimo foglio una foto della stessa Budri a testa in giù. Un'evidente intimidazione di stampo politico, forse opera di esponenti della sinistra più estrema.