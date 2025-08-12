Modena, psicoterapeuta trovato morto in casa con una cintura al collo. Ipotesi omicidio

Scena dell’orrore a Modena dove un uomo è stato trovato morto con una cintura al collo nella sua casa di Modena il 26 luglio dalla polizia, dopo che alcuni amici avevano fatto una segnalazione. Il suo nome era Raffaele Marangio, 78 anni, psicoterapeuta e docente in pensione. Il corpo dell’uomo, trovato senza vita nella sua abitazione di via Stufler a Modena, giaceva a terra, con una cintura al collo, sotto una finestra.

Il primo allarme è stato inizialmente lanciato il 26 luglio. In particolare erano stati alcuni amici preoccupati per il suo silenzio. La polizia, intervenuta sul posto, non ha rilevato segni di effrazione né disordine nell’appartamento. Quello che hanno trovato è stato il cadavere in posizione supina e con una cintura stretta al collo. Sul posto sono intervenuto anche il servizio del 118, i vigili del fuoco, il pm di turno, il medico legale, personale della Squadra Mobile e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per effettuare tutti rilievi del caso.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista: la procura, infatti, indaga sia sull’ipotesi di suicidio che su quella di omicidio. Gli investigatori hanno ascoltato amici e conoscenti della vittima e sequestrato i telefoni cellulari. Tra gli altri riconoscimenti, Marangio era anche presidente e responsabile della formazione di Aspic (Associazione per lo sviluppo psicologico e culturale dell'individuo e della comunità) di Modena, che aveva fondato nel 1996 e aveva sede a casa sua. Laureato in pedagogia ad indirizzo psicologico nel 1973, si legge nel curriculum di Marangio sul sito dell'associazione, dal 1991 era abilitato come psicologo psicoterapeuta dopo il percorso quadriennale in psicoterapia all'Istituto di psicoterapia analitica di Firenze.

Successivamente aveva frequentato il master in Gestalt Counselling all'Aspic di Roma. Dal 2008 era stato docente a contratto di Psicologia Clinica al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Modena.