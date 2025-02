Morto Francesco Rivella, il chimico che inventò la Nutella per Ferrero

Ascolta ora 00:00 00:00

È scomparso all'età di 97 anni Francesco Rivella, una delle menti che lavorò per Ferrero, contribuendo alla creazione della crema di nocciole più famosa al mondo, la Nutella. L'uomo è morto lo scorso venerdì 14 febbraio, a dieci giorni esatti di distanza dalla scomparsa di Michele Ferrero. Domani si terranno i funerali.

Nato nel 1927 e originario di Barbaresco (Cuneo), Rivella cominciò a lavorare per la Ferrero nel 1952, quando aveva 25 anni ed era fresco di diploma di laurea in Chimica bromatologica. Il suo lavoro consisteva proprio nello studiare le materie prime allo scopo di realizzare nuovi prodotti da mettere sul mercato. Nel corso della lunga collaborazione con il famoso marchio dolciario, operò nella cosiddetta "Stanza della Chimica", e contribuì a rendere famoso il brand, tanto da essere menzionato nel libro di Gigi Padovani Mondo Nutella. Seguì spesso Ferrero nei suoi viaggi alla scoperta di dolci e materie prime. "Compravano cioccolatini, cremini, tavolette, merendine: li analizzavano, non per copiarli, ma per farli meglio. Volevano uscire dai surrogati e tostare in proprio il cacao ", si legge nel libro di Padovani.

Grazie alla sua esperienza di chimico, Rivella scoprì ingredienti nuovi e saporiti per migliorare i prodotti da mettere sul mercato. Fondamentale il suo contributo nell'invenzione della Nutella, la crema che ha reso la Ferrero famosa in tutto il mondo. Dal 1973 al 1993 ricoprì il ruolo di vicedirettore delle ricerche di base, oltre che di supervisore dei laboratori chimici e tecnologici, sia in Italia che all'estero. Nella sua lunga carriera è stato inoltre presidente dell'Ordine dei chimici.

Francesco Rivella viveva ad Alba ed era vedovo, ma circondato dall'affetto dei figli Paolo, Sandro, Enrico e Chiara. I funerali si terranno il prossimo 17 febbraio nella cattedrale di Alba alle ore 15.00.