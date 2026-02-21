Morto il piccolo Domenico, sciacalli in azione: così fanno soldi sulla sua memoria

Come la notizia della morte del piccolo Domenico ha cominciato a diffondersi sui social hanno cominciato a circolare richieste di denaro per sostenere la famiglia del bambino o raccogliere fondi per il funerale. In poche parole, gli sciacalli non hanno perso tempo, decidendo di sfruttare la tragedia di questo bambino per raggirare le ignare vittime di buon cuore e racimolare denaro.

A dare l'allarme è la stessa famiglia di Domenico, che non ha nulla a che fare con queste ignobili truffe. Francesco Petruzzi, l'avvocato che tutela la famiglia del bambino, ha parlato molto chiaramente. "Hanno usato le foto di Domenico, allegando un iban e chiedendo soldi, ma sono tentativi di truffe. Ora sporgeremo una denuncia querela all'autorità postale", ha dichiarato, come riportato dalle agenzie di stampa. Oltre al dolore per l'atroce perdita, la famiglia del piccolo si trova a dover gestire anche questo.

Attenzione, dunque. La famiglia non sta chiedendo denaro a nessuno, vuole solo vivere il proprio lutto in silenzio. Chi in queste ore sta chiedendo denaro sui social, in particolare su TikTok, è uno sciacallo, un truffatore della peggior categoria. Dicono di stare raccogliendo soldi per creare un fondo per il funerale di Domenico, ma non è la verità. La cosa migliore è non rispondere a quei messaggi, cancellarli o segnalarli alle autorità. Le forze dell'ordine stanno già monitorando queste attività fraudolente.

La mamma del piccolo ha lanciato un appello, chiedendo a tutti di non effettuare bonifici o donazioni. La famiglia del bambino ha in mente altro.

Vorrebbe creare una fondazione in memoria di Domenico, ma si tratta di un progetto ancora in fase embrionale. "Lunedì mattina alle 7 saremo dal notaio per costituire un comitato per una raccolta fondi per una fondazione in memoria di Domenico", ha spiegato l'avvocato.