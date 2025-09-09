È morto Stefano Benni. L'autore di "Bar Sport" aveva 78 anni

È morto Stefano Benni, scrittore e drammaturgo la cui voce è sempre stata apprezzata dagli italiani, L'autore soffriva di una grave malattia che gli impediva di parlare. Una penna conosciuta in tutto il mondo, il cui successo è legato a romanzi diventati un cult della letteratura italiana. Il più conosciuto è sicuramente "Bar Sport", ma spiccano anche "Elianto", "Terra!" e "La compagnia dei celestini". Lavori che sono stati tradotti in più di 30 lingue.



Nella sua carriera ha collaborato con L'Espresso e Panorama, con i mensili Il Mago - dove pubblicò a puntate parte di Bar Sport - e Linus, i quotidiani La Repubblica e Il Manifesto.

contro i tagli alla cultura e alla scuola attuati dal governo

Nel 2015 vinse il premio Vittorio De Sica - attribuito alle personalità che si distinguono nelle arti - ma decise di rifiutarlo in segno di protestaRenzi.