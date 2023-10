Mestre, le vittime senza nome: niente registri e documenti per identificarli

Sono finora 11 i feriti che sono stati identificati dalle forze dell'ordine a seguito dell'incidente di Mestre su un totale di 15 che si trovano ricoverati negli ospedali della zona. Si tratta di quattro ucraini, un tedesco, una francese, un croato, una coppia spagnola e due minori di origine austriaca. Non è semplice procedere con l'identificazione dei feriti e delle vittime, anche perché non tutti avevano i documenti con sé. Inoltre, nella notte è emerso che la mancanza di una contabilità aggiornata sugli ospiti in uscita dal campeggio "Hu" per le gite non permette di risalire ai turisti effettivamente saliti su quella navetta. Nella mattinata

Nella mattinata di oggi sono stati acquisiti gli elenchi di tutti i presenti all'interno del campeggio per poter poi risalire alle identità delle vittime e dei feriti nell'incidente del bus di ieri sera. All'interno della struttura, al momento non viene fatta alcuna dichiarazione, in attesa di comunicazioni ufficiali dall'azienda. Il via vai di ospiti da e per il campeggio prosegue regolarmente. Alcune autorità consolari sono arrivate nel campeggio già qualche ora dopo l'incidente e sono rimaste in attesa di incrociare i dati dei connazionali in loro possesso con quelli dei registri del camping. Oggi verrà disposta un'attività medico-legale, ha spiegato il procuratore Bruno Cherchi, " sia per attività ordinaria di controllo sia anche perché possiamo immaginare che vi sia qualche soggetto privo di documenti e dobbiamo provvedere ad acquisire tutti gli elementi necessari per l'identificazione ".

Gli stessi soccorritori sono apparsi provati dall'incidente, nonostante siano abituati e addestrati a intervenire in ogni circostanza: " L'impressione visiva, dopo la rimozione delle salme, è che ci troviamo di fronte ad una tragedia di giovani, se non giovanissimi, salvo qualche adulto ". Così spiega uno degli uomini che per tutta la notte ha operato sul luogo della tragedia per liberare i corpi e salvare i feriti. " Respiriamo una situazione surreale, non ho mai visto tante persone pronte a dare una mano ", dice ancora con la stanchezza negli occhi e la tristezza nel cuore. I suoi colleghi hanno definito la scena dell'incidente come "apocalittica" e questo rende bene l'idea di quanto si sia presentato davanti ai loro occhi. Molti dei pompieri non hanno voluto riposare alla fine del turno e hanno chiesto di continuare a lavorare.