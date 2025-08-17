Bari, Israele cacciata dalla Fiera del Levante "in nome della pace"

Fuori Israele dalla Fiera del Levante di Bari: questo quanto sancito in vista della nuova edizione in programma dal 13 al 21 settembre. L’Ente fieristico ha annunciato l’esclusione di Tel Aviv come richiesto dal sindaco barese Vito Leccese, che lo scorso primo luglio aveva invitato "a non far partecipare Israele alle attività fieristiche all'interno del quartiere fieristico barese, istituzionali ed economiche".

Tra Comune e Fiera non esistono vincoli giuridici, ma l’Ente ha condiviso pienamente l’appello, aderendo all’appello politico ed etico. "Per una comunanza di vedute etiche e politiche - informa l'ente - la Nuova Fiera del Levante ha espresso da subito una netta presa di distanza dalle atrocità del genocidio in corso contro il popolo palestinese e ha sostenuto, diventandone promotrice, l'iniziativa per proporre il premio Nobel per la pace 2025 ai bambini di Gaza" avanzata dalla fondazione “L’isola che non c’è” di Latiano, quanto si legge in una nota della Fiera del Levante, che considera la candidatura "un appello morale alla comunità internazionale affinché riconosca il diritto alla pace e alla vita per ogni bambino, ovunque nel mondo".

Come evidenziato da Antenna Sud, già lo scorso 17 luglio la Fiera del Levante aveva comunicato la propria posizione al Decano del Gruppo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, confermando la volontà di escludere Israele da tutte le attività istituzionali e commerciali della manifestazione. Una scelta profondamente politica, ideologica e divisiva, destinata a riaccendere il dibattito sul tema.