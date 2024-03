Non si ferma all’alt e fugge sullo scooter rubato: morto un uomo, grave il figlio 13enne

Tragedia in provincia di Roma, a Nettuno, dove un uomo, un 49enne bulgaro, a bordo di uno scooter non ha rispettato l'alt delle forze dell'ordine e ha tentato la fuga sul lungomare della cittadina costiera. Purtroppo, però, mentre scappava, il conducente del mezzo si è schiantato contro un'auto e per lui non c'è stato nulla da fare. A bordo del veicolo viaggiava anche il figlio 13enne della vittima, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, anche se non sembra sia in imminente pericolo di vita. Sotto choc, invece, il conducente della vettura colpita dal bulgaro.

La fuga è cominciata attorno alle 14 di questo pomeriggio, quando lo scooter non rispettato l'alt imposto da una pattuglia del commissariato di Nettuno. A quel punto, la vettura è partita con le sirene spiegate all'inseguimento del mezzo, che è poi risultato essere stato rubato. Lo scooter ha iniziato una corsa sfrenata delle strette vie della cittadina del litorale laziale fino a che, non fermandosi a un incrocio, ha travolto a tutta velocità una vettura che stava transitando. L'impatto è stato violentissimo e per il bulgaro non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo sul selciato di via Ponserico, mentre sopraggiungeva la polizia.

Sono attualmente in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, anche se sembrano esserci pochi dubbi, ma anche sull'uomo che ha perso la vita. In base ai documenti che aveva con sé, gli uomini delle forze dell'ordine vogliono capire se il bulgaro era già noto per precedenti con la giustizia. Sul posto, a seguito dell'incidente, sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso.