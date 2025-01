Non solo maranza, sicurezza a rischio nel centro delle cittadine di provincia

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono baby gang, ma hanno una familiarità con il microcrimine preoccupante. Tollerano scippi e minacce ai coetanei per derubarli di quattro spicci e non ci mettono molto a tirar fuori dalla tasca coltellini a scatto. I maranza stanno portano tensioni e disagio non solo nelle periferie delle grandi città, ma anche nel centro delle cittadine di provincia. Si piazzano sotto i porticati delle vie pedonali con trap e musica etnica a tutto volume, fumano erba e – spesso – accerchiamo le coppiette di ragazzini per rubare giubbotti o soldi. O solo per giocare a fare i duri.

A Viterbo, dove i maranza vengono chiamati “coatti”, i commercianti sono insorti prima di Natale: i bivacchi, i muri imbrattati, le casse e le canne disincentivavano la gente a passeggiare in centro e a fare acquisti. A Torino, da piazza Vittorio ai Murazzi, è un continuo di bottiglie rotte, coltelli, risse, bravate e spaccio per conto dei pusher. A Busto Arsizio, provincia di Varese, è stata organizzata una manifestazione anti-maranza per riappropriarsi delle vie che un tempo erano popolate dalle grandi compagnie di ragazzini e che oggi “fanno paura”.

Tensioni anche a Monza: dopo la presentazione del libro “Maranza di tutto il mondo unitevi” al centro sociali Foa Boccaccio, l’assessore alla Sicurezza, ex magistrato, Ambrogio Moccia, è insorto: “Chiamare alla rivolta non è accoglienza”. A Bergamo due studenti di 16 qualche giorno fa sono stati aggrediti mentre pranzavano a KFC e i commercianti hanno chiesto più volte pattuglie in borghese.

A Trento si sta pensando di mettere fuori uso i monopattini comunali perché vengono usati esclusivamente (e maltrattati) dai maranza. E ancora, a parma un ragazzo è stato circondato alla fermata del tram.

Dal ministero dell’Interno è già arrivata ai prefetti la direttiva per istituire le zone “a vigilanza rinforzata”. Quel che è chiaro è che se i centro sociali strumentalizzano la rivolta, la sicurezza sarà sempre più a rischio.