Nubifragio sull'aeroporto di Malpensa: voli dirottati per la pista allagata

Anche l’aeroporto di Malpensa “Silvio Berlusconi” vittima del violento nubifragio che si è abbattuto in mattinata sulla provincia di Varese. L’ondata di maltempo ha colpito lo scalo tra le 11.00 e le 12.00: secondo quanto reso noto dalla società Sea che gestisce l’aeroporto, 27 voli sono stati sospesi o dirottati tra Linate, Bergamo, Torino e Venezia. Altri ancora, invece, sono rimasti nei cieli in attesa di poter atterrare in sicurezza.

L’aeroporto non è stato chiuso, anche se sono state registrate delle criticità. In particolare, si sono verificate delle infiltrazioni d’acqua al Terminal 1. La situazione è migliorata con il passare delle ore, fino alla completa normalità nel pomeriggio. Sui social network sono stati diffusi dei video che testimoniano la violenza del nubifragio su Malpensa: molti passeggeri, armati di valigia, sono stati costretti a camminare tra le pozzanghere. O, ancora, alcuni viaggiatori hanno registrato i momenti più devastanti del nubifragio, con tanto di grandine.

Secondo quanto riportato da Milano Today, sull’aeroporto di Malpensa sono caduti 64 mm di pioggia in poco più di ottanta minuti, una vera e propria bomba d’acqua. Una situazione emergenziale che ha spinto le autorità a chiudere al traffico la strada statale 336 in direzione Malpensa. Per la giornata di oggi è stata diramata una allerta meteo per temporali forti: "Precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale previste per tutta la giornata", con "fenomeni tendenti a interessare maggiormente la fascia prealpina e i settori di pianura" .

Oltre all’aeroporto di Malpensa, anche altre zone della Lombardia sono state colpite con violenza dalla perturbazione meteorologica, con gravi disagi e danni.

Numerose le richieste di soccorso ricevute dai vigili del fuoco, intervenuti in tutta la regione con tagli di piante, allagamenti e infiltrazioni d’acqua. Le zone più colpite sono quelle di Darfo, nel bresciano, Gavirate e i già citati comuni del varesotto. Seguiranno aggiornamenti.