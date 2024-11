"Obbligati a investire al tempo dell'AI". De Paolini apre l'evento di Torino

Ascolta ora 00:00 00:00

"Obbligati a investire al tempo dell'intelligenza artificiale". Il tema scelto per lo speciale evento organizzato a Torino da Il Giornale racchiude una molteplicità di spunti. E dà modo di approfondire tutte le sfaccettature di quella che a buon diritto è considerata la più grande rivoluzione tecnologica del nostro tempo. A Palazzo Barolo, dimora storica nel cuore della città della Mole, una mattinata di tavole rotonde e di interviste accenderà i riflettori sulle sfide economiche e finanziarie del momento attuale, attraverso le voci di alcuni protagonisti del mondo dell'impresa, delle banche, dell'industria e degli affari. Il tutto, senza ricorrere a discorsi astratti e con toni, al contrario, molto concreti.

È il vicedirettore de Il Giornale, Osvaldo De Paolini, a introdurre gli interessanti temi di confronto della mattinata, attraverso il suo saluto alla platea convenuta a Palazzo Barolo per l'occasione. "Vi porto i saluti del nostro direttore, Alessandro Sallusti, che oggi per un impegno improvviso a Roma non è potuto essere presente. Questo è l'ultimo evento per le celebrazioni dei nostri 50 anni. Ma avremo modo di ritornare a Torino e il direttore sarà con noi", esordisce De Paolini. Poi il nostro vicedirettore mette a fuoco il tema dell'evento odierno. "La finanza nasce come un atto di fiducia, come una scommessa su un'impresa fatta da altri. L'acquisto di azioni è condivisione del rischio, per poter partecipare a questo rischio la parola fiducia è fondamentale. Anche se talvolta l'azzardo prende il campo".

"I calcoli degli algoritmi - spiega De Paolini - possono aiutare, ma la fiducia resta fondamentale. Questa parola la sentirete spesso oggi, cercheremo di approfondirla nelle sue sfumature. Investire oggi è più facile, anche per i non addetti ai lavori, anche se i rischi per questi ultimi sono alti. Ma c'è un cambio di paradigma che porta il mondo del risparmio e le imprese a doversi ripensare. Per le aziende innovare e investire è un imperativo, sennò l'impresa esce dal mercato e finisce. E questo riguarda anche i grandi gruppi, i grandi brand che devono fare i conti con il grado di credibilità che hanno sul mercato".

E ora, via ai panel condotti dalle più apprezzate firme del nostro quotidiano. Il vicedirettore de Il Giornale, Osvaldo De Paolini, condurrà in particolare il primo talk incentrato sul tema della fiducia. E su quanto quest'ultima continui a contare nella stabilità dei mercati, nella tenuta delle istituzioni e nell'impatto sull'economia reale. Ne discutono Lorenzo Fiorillo (Director Technology, R&D & Digital di Eni), Roberto De Agostini (Head of Media&Public Relations, Banca Mediolanum) e Gregorio Moretti (Head of Organization and People Development Aspi)

Segue un focus su Impresa e finanza al tempo dell’intelligenza artificiale. Cosa accadrebbe se l'AI finisse per svolgere il ruolo di lupo di Wall Street? Con quali criteri sceglierà un'azione o una obbligazione? Il giornalista Stefano Zurlo intervisterà sull'argomento Gianluigi Guida (Ceo Binance Italy), Luca Daniele (General Manager & Chief Financial Officer Telepass) e Katia Colucci (Head of Innovation Sisal)

La Silver economy e la pianificazione previdenziale saranno invece al centro di una tavola rotonda condotta da Hoara Borselli. Il giornalista dialogherà con Gianluca Vallosio (Head of Products Department Banca Generali), Roberto Arosio (Responsabile Investimenti e Wealth Management di Banca Aletti), Renato Miraglia (Head of Wealth Management & Private Banking UniCredit) e Andrea Lesca (Amministratore Delegato e Direttore Generale Intesa Sanpaolo Insurance Agency).

A concludere lo

speciale evento torinese, un'intervista a, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino, a cura del vicedirettore de Il Giornale,