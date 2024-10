"Vaffa..., zoc...". Abusivi e spacciatori aggrediscono l'inviata di Fuori dal coro

immagine dalla puntata di Fuori dal Coro

Una situazione pericolosa e ormai fuori controllo quella emersa dal recente servizio di Fuori dal Coro, dove l'inviata Cristina Mastrandrea è stata aggredita da un gruppo di abusivi -spacciatori e sbandati di vario genere - furiosi per la presenza della troupe. Mastrandrea stava esaminando lo stato in cui versano alcune zone di Livorno, e per tale ragione è stata presa di mira con una furia inaudita.

Gli insulti e l'aggressione

Cristina Mastrandrea si era recata nella città toscana per filmare una condizione di degrado denunciata da tempo. Con lei il consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Perrini. La troupe ha raggiunto piazza Garibaldi, divenuta ormai un centro di scambio di sostanze stupefacenti e bivacco. Lo scopo era quello di documentare la situazione, ma la scomposta reazione dei personaggi che si aggiravano per la zona non si è fatta attendere.

Come si sono accorti della presenza della Mastrandrea, alcuni soggetti si sono immediatamente rivolti a lei in malo modo, minacciandola e coprendola di insulti. Ad attaccarla verbalmente non solo uomini, ma anche donne. "Oh, zocc*****a!" , dice infatti una giovane. E, ancora: "Vaffa*****", "Avete rotto i c*******", "Non fate video!" . Il gruppo è eterogeneo, composto da italiani, uomini e donne, e stranieri. Dopo gli improperi e le minacce, si passa all'aggressione vera e propria quando vengono lanciate delle bottiglie di vetro.

A rendere più sconcertante la scena, il fatto che insieme alla troupe di Fuori dal Coro si trovasse una pattuglia della polizia di Stato. Come è possibile vedere nel servizio, i facinorosi si avvicinano minacciosi e con le bottiglie in mano anche alla presenza dei poliziotti, mostrando una totale noncuranza nei confronti dell'autorità.

" La situazione a Livorno è fuori controllo" , commenta la giornalista. "In certi quartieri comandano spacciatori e criminali. Questo è quello che succede a chi, come noi, prova a documentarlo".

Occupazioni record a Roma

Dalla Capitale non arrivano notizie migliori. In un servizio di Del Mauro viene infatti mostrata una zona di Roma occupata da una famiglia rom, che ha costruito quattro casette in muratura sotto una tettoia. " Qua c'è un macchinone, qui ci vivono in quattro... Poi davanti a noi ce ne stanno altre due: 5 e 6. , è quanto documentato dall'inviato.