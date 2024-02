Omicidio Carol Maltesi, condannato all'ergastolo l'ex fidanzato Davide Fontana

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha condannato all'ergastolo Davide Fontana imputato per l'omicidio dell'ex fidanzata Carol Maltesi accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale Massimo Gaballo. In primo grado, i giudici di Busto Arsizio gli avevano inflitto trent'anni non riconoscendo le aggravanti della crudeltà, dei motivi abietti e futili e della premeditazione.

La sentenza d'appello

In Appello i giudici gli hanno riconosciuto la premeditazione e la crudeltà. Fontana dovrà risarcire 168mila euro alla madre (in primo grado il risarcimento era stato di 50mila euro) di Carol Maltesi e 180mila euro al figlio di sette anni della donna uccisa. "Onestamente non me l'aspettavo. Nessuno ha diritto di togliere la vita in questa maniera. Sono felice, non vedo l'ora di chiamare mia sorella che è in ospedale, per questo non è qui.

Le reazioni

" Sono felice ". Così Anna Milazzo, la zia di Carol Maltesi, ha commentato tra le lacrime la sentenza d'appello con cui Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della 26enne. " Ci speravamo, sì, ma non ci contavo molto. Sono venuta a chiedere conferma perché non ci credevo " ha aggiunto. " Ci speravamo, soprattutto dopo che la difesa stamattina ha buttato fango su mia nipote, sulla tomba ", ha aggiunto la zia di Carol Maltesi, riferendosi a un passaggio dell'arringa difensiva in cui l'avvocato Stefano Paloschi ha parlato della lapide ancora provvisoria della 26enne nel cimitero di Sesto Calende in cui è sepolta. " Doppiamo inasprire tutte le sentenze e dobbiamo fermare questi femminicidi. Non si uccide per amore. Questa qui non è certo una persona ignorante, è una persona colta. Per 70 giorni che se l'è tenuta lì, lui sapeva benissimo che il papà viveva in Olanda, che la madre era invalida a casa. Sapeva che nessuno sarebbe andato a cercarla. Oggi è un giorno di giustizia per mia nipote, per mia sorella, per tutti ".

L'assassino